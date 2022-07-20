  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.450 -0.150 (-0.664%)
大手異動

20/07/2022 10:19

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２２﹒２５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒６３％，報２２﹒２５元，
最低價２２﹒１５元，創５２周新低，最高價２３﹒５５元；成交９４３﹒７４萬股，成交金額
２﹒１６億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額１３７２﹒０５萬元，加權平均成交價２２﹒９１４元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２２０４﹒７８萬元，加權平均成交價２２﹒９１８
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒２５％。
　　現時，恒生指數報２１０５１，升３９０點或１﹒８９％；恒生中國企業指數報７２３２，
升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
２９５﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２９９，升１９點或０﹒６１％，成交１４６３﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交９７５﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒２５０　變動　　　　－２﹒６３％
　　最高價　　　　　２３﹒５５０　最低價　　　２２﹒１５０
　　成交股數　　９４３﹒７４萬股　成交金額　　　２﹒１６億
　　１０天平均　　　２６﹒２４５　歷史波幅％　７６﹒４５２
　　２０天平均　　　２９﹒８９０　加權平均價　２２﹒８７８
　　５０天平均　　　２９﹒４８３　ＲＳＩ１４　２９﹒８７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒２５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２２﹒２５　－２﹒６３
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７９　＋１﹒４５
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒２５　＋０﹒４３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒６３　＋０﹒８３
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒３８　＋０﹒６３
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒３１　－１﹒０７
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒４７　－０﹒９３
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒８７　＋０﹒７１
　　保利物業（０６０４９）　　　４７﹒３５　＋０﹒７４
　　金科服務（０９６６６）　　　１６﹒００　＋２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰20/07/2022 09:31  《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動

其他大手異動
More

19/07/2022 11:35  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫近６％，報２２﹒９元

19/07/2022 09:36  《異動股》中國天化工等２家公司上午９：３５異動

18/07/2022 11:30  《異動股》恒指升逾５００點，美團升逾６％領漲

18/07/2022 09:39  《異動股》碧服升逾５％冠藍籌，回購近３３萬股兼獲摩通增持

18/07/2022 09:32  《異動股》榮豐億控股等４家公司上午９：３１異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金