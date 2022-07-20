《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２２﹒２５元

《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒６３％，報２２﹒２５元，

最低價２２﹒１５元，創５２周新低，最高價２３﹒５５元；成交９４３﹒７４萬股，成交金額

２﹒１６億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額１３７２﹒０５萬元，加權平均成交價２２﹒９１４元；現時

最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２２０４﹒７８萬元，加權平均成交價２２﹒９１８

元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒２５％。

現時，恒生指數報２１０５１，升３９０點或１﹒８９％；恒生中國企業指數報７２３２，

升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交

２９５﹒６３億元。

上證綜合指數報３２９９，升１９點或０﹒６１％，成交１４６３﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交９７５﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒２５０ 變動 －２﹒６３％

最高價 ２３﹒５５０ 最低價 ２２﹒１５０

成交股數 ９４３﹒７４萬股 成交金額 ２﹒１６億

１０天平均 ２６﹒２４５ 歷史波幅％ ７６﹒４５２

２０天平均 ２９﹒８９０ 加權平均價 ２２﹒８７８

５０天平均 ２９﹒４８３ ＲＳＩ１４ ２９﹒８７５

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元；暫

連跌２日，累計跌幅８﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒２５ －２﹒６３

世茂服務（００８７３） ２﹒７９ ＋１﹒４５

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒２５ ＋０﹒４３

融創服務（０１５１６） ３﹒６３ ＋０﹒８３

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒３８ ＋０﹒６３

中海物業（０２６６９） ８﹒３１ －１﹒０７

綠城服務（０２８６９） ７﹒４７ －０﹒９３

雅生活（０３３１９） ９﹒８７ ＋０﹒７１

保利物業（０６０４９） ４７﹒３５ ＋０﹒７４

金科服務（０９６６６） １６﹒００ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

