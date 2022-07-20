《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２２﹒２５元

《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒６３％，報２２﹒２５元，
最低價２２﹒１５元，創５２周新低，最高價２３﹒５５元；成交９４３﹒７４萬股，成交金額
２﹒１６億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額１３７２﹒０５萬元，加權平均成交價２２﹒９１４元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２２０４﹒７８萬元，加權平均成交價２２﹒９１８
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒２５％。
現時，恒生指數報２１０５１，升３９０點或１﹒８９％；恒生中國企業指數報７２３２，
升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２２，升１１５點或２﹒５７％；主板成交
２９５﹒６３億元。
上證綜合指數報３２９９，升１９點或０﹒６１％，成交１４６３﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交９７５﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒２５０ 變動 －２﹒６３％
最高價 ２３﹒５５０ 最低價 ２２﹒１５０
成交股數 ９４３﹒７４萬股 成交金額 ２﹒１６億
１０天平均 ２６﹒２４５ 歷史波幅％ ７６﹒４５２
２０天平均 ２９﹒８９０ 加權平均價 ２２﹒８７８
５０天平均 ２９﹒４８３ ＲＳＩ１４ ２９﹒８７５
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２５８５﹒３８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒２５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒２５ －２﹒６３
世茂服務（００８７３） ２﹒７９ ＋１﹒４５
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒２５ ＋０﹒４３
融創服務（０１５１６） ３﹒６３ ＋０﹒８３
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒３８ ＋０﹒６３
中海物業（０２６６９） ８﹒３１ －１﹒０７
綠城服務（０２８６９） ７﹒４７ －０﹒９３
雅生活（０３３１９） ９﹒８７ ＋０﹒７１
保利物業（０６０４９） ４７﹒３５ ＋０﹒７４
金科服務（０９６６６） １６﹒００ ＋２﹒１７
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（ｅｄ）
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