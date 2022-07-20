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00388 香港交易所
即時 按盤價 跌358.200 -1.800 (-0.500%)
大手異動

20/07/2022 10:24

《異動股》港交所升逾３％突破１００天線，報３６２﹒２元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）升３﹒０７％，報３６２﹒２元，升穿
１００天線（３５３﹒４３８元），最高價３６２﹒２元，最低價３５４﹒８元；成交
１０８﹒４６萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
７１２５﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４３３６﹒５６萬元
，加權平均成交價３６０﹒２１８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９７﹒６２萬
元，加權平均成交價３５９﹒４９１元。
　　現時，恒生指數報２１０５６，升３９５點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３２，
升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２１，升１１４點或２﹒５５％；主板成交
３０９﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３３０２，升２３點或０﹒７％，成交１５３８﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１１，升１１６點或０﹒９４％，成交１０２９﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３６２﹒２００　變動　　　　　＋３﹒０７％
　　最高價　　　　３６２﹒２００　最低價　　　３５４﹒８００
　　成交股數　　１０８﹒４６萬股　成交金額　　　　　３﹒９億
　　１０天平均　　３６２﹒０６０　歷史波幅％　　３７﹒４４５
　　２０天平均　　３６９﹒６８０　加權平均價　３５９﹒４１６
　　５０天平均　　３５２﹒１３６　ＲＳＩ１４　　５０﹒２７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入７１２５﹒７５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　　３６２﹒２０　＋３﹒０７
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒３５　＋１﹒１３
　　騰訊（００７００）　　　３４１﹒６０　＋２﹒５２
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒０４　＋０﹒６０
　　中移動（００９４１）　　　５０﹒７０　＋１﹒１０
　　友邦（０１２９９）　　　　８５﹒２５　＋２﹒０３
　　藥明生物（０２２６９）　　８１﹒６５　＋５﹒２９
　　中國平安（０２３１８）　　４９﹒０５　＋１﹒２４
　　美團（０３６９０）　　　１９６﹒００　＋３﹒６５
　　阿里（０９９８８）　　　１０５﹒２０　＋４﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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