《異動股》港交所升逾３％突破１００天線，報３６２﹒２元

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）升３﹒０７％，報３６２﹒２元，升穿

１００天線（３５３﹒４３８元），最高價３６２﹒２元，最低價３５４﹒８元；成交

１０８﹒４６萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入

７１２５﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４３３６﹒５６萬元

，加權平均成交價３６０﹒２１８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９７﹒６２萬

元，加權平均成交價３５９﹒４９１元。

現時，恒生指數報２１０５６，升３９５點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３２，

升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２１，升１１４點或２﹒５５％；主板成交

３０９﹒５８億元。

上證綜合指數報３３０２，升２３點或０﹒７％，成交１５３８﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１１，升１１６點或０﹒９４％，成交１０２９﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３６２﹒２００ 變動 ＋３﹒０７％

最高價 ３６２﹒２００ 最低價 ３５４﹒８００

成交股數 １０８﹒４６萬股 成交金額 ３﹒９億

１０天平均 ３６２﹒０６０ 歷史波幅％ ３７﹒４４５

２０天平均 ３６９﹒６８０ 加權平均價 ３５９﹒４１６

５０天平均 ３５２﹒１３６ ＲＳＩ１４ ５０﹒２７６

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入７１２５﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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港交所（００３８８） ３６２﹒２０ ＋３﹒０７

匯控（００００５） ４９﹒３５ ＋１﹒１３

騰訊（００７００） ３４１﹒６０ ＋２﹒５２

建行（００９３９） ５﹒０４ ＋０﹒６０

中移動（００９４１） ５０﹒７０ ＋１﹒１０

友邦（０１２９９） ８５﹒２５ ＋２﹒０３

藥明生物（０２２６９） ８１﹒６５ ＋５﹒２９

中國平安（０２３１８） ４９﹒０５ ＋１﹒２４

美團（０３６９０） １９６﹒００ ＋３﹒６５

阿里（０９９８８） １０５﹒２０ ＋４﹒２６

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（ｅｄ）

