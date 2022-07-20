《異動股》港交所升逾３％突破１００天線，報３６２﹒２元

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）升３﹒０７％，報３６２﹒２元，升穿
１００天線（３５３﹒４３８元），最高價３６２﹒２元，最低價３５４﹒８元；成交
１０８﹒４６萬股，成交金額３﹒９億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
７１２５﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４３３６﹒５６萬元
，加權平均成交價３６０﹒２１８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１９９７﹒６２萬
元，加權平均成交價３５９﹒４９１元。
現時，恒生指數報２１０５６，升３９５點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３２，
升１３４點或１﹒９％；恒生科技指數報４６２１，升１１４點或２﹒５５％；主板成交
３０９﹒５８億元。
上證綜合指數報３３０２，升２３點或０﹒７％，成交１５３８﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２６１１，升１１６點或０﹒９４％，成交１０２９﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６２﹒２００ 變動 ＋３﹒０７％
最高價 ３６２﹒２００ 最低價 ３５４﹒８００
成交股數 １０８﹒４６萬股 成交金額 ３﹒９億
１０天平均 ３６２﹒０６０ 歷史波幅％ ３７﹒４４５
２０天平均 ３６９﹒６８０ 加權平均價 ３５９﹒４１６
５０天平均 ３５２﹒１３６ ＲＳＩ１４ ５０﹒２７６
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入７１２５﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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港交所（００３８８） ３６２﹒２０ ＋３﹒０７
匯控（００００５） ４９﹒３５ ＋１﹒１３
騰訊（００７００） ３４１﹒６０ ＋２﹒５２
建行（００９３９） ５﹒０４ ＋０﹒６０
中移動（００９４１） ５０﹒７０ ＋１﹒１０
友邦（０１２９９） ８５﹒２５ ＋２﹒０３
藥明生物（０２２６９） ８１﹒６５ ＋５﹒２９
中國平安（０２３１８） ４９﹒０５ ＋１﹒２４
美團（０３６９０） １９６﹒００ ＋３﹒６５
阿里（０９９８８） １０５﹒２０ ＋４﹒２６
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（ｅｄ）
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