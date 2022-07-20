《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

《經濟通通訊社２０日專訊》東方海外（００３１６）升２﹒９７％，報２５６﹒６元，最
高價２５７元，創１個月新高，最低價２５０﹒４元；成交２０﹒８４萬股，成交金額
５２９０﹒８４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６９﹒８８萬元，加權平均成交價２５３﹒５７３元；
現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３２５﹒３３萬元，加權平均成交價
２５４﹒６６５元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２１﹒８４％。
現時，恒生指數報２１０５５，升３９４點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３０，
升１３３點或１﹒８８％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交
３２３﹒５億元。
上證綜合指數報３３０２，升２２點或０﹒６９％，成交１６２５﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２６０５，升１１１點或０﹒８９％，成交１０８８﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５６﹒６００ 變動 ＋２﹒９７％
最高價 ２５７﹒０００ 最低價 ２５０﹒４００
成交股數 ２０﹒８４萬股 成交金額 ５２９０﹒８４萬
１０天平均 ２２９﹒９４０ 歷史波幅％ ５０﹒５８０
２０天平均 ２２３﹒０６０ 加權平均價 ２５３﹒８９０
５０天平均 ２２８﹒９７７ ＲＳＩ１４ ６５﹒９０７
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元；暫
連升６日，累計升幅２１﹒８４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２５６﹒６０ ＋２﹒９７
招商局港口（００１４４） １３﹒２４ ＋１﹒２２
中遠海能（０１１３８） ５﹒２７ ＋２﹒１３
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒６３ 無升跌
中遠海控（０１９１９） １２﹒１６ ＋０﹒８３
太平洋航運（０２３４３） ３﹒３０ ＋１﹒８５
中遠海發（０２８６６） １﹒５９ ＋０﹒６３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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