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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌252.600 -2.600 (-1.019%)
大手異動

20/07/2022 10:30

《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》東方海外（００３１６）升２﹒９７％，報２５６﹒６元，最
高價２５７元，創１個月新高，最低價２５０﹒４元；成交２０﹒８４萬股，成交金額
５２９０﹒８４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６９﹒８８萬元，加權平均成交價２５３﹒５７３元；
現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３２５﹒３３萬元，加權平均成交價
２５４﹒６６５元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２１﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２１０５５，升３９４點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３０，
升１３３點或１﹒８８％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交
３２３﹒５億元。
　　上證綜合指數報３３０２，升２２點或０﹒６９％，成交１６２５﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０５，升１１１點或０﹒８９％，成交１０８８﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２５６﹒６００　變動　　　　　　＋２﹒９７％
　　最高價　　　２５７﹒０００　最低價　　　　２５０﹒４００
　　成交股數　　２０﹒８４萬股　成交金額　　５２９０﹒８４萬
　　１０天平均　２２９﹒９４０　歷史波幅％　　　５０﹒５８０
　　２０天平均　２２３﹒０６０　加權平均價　　２５３﹒８９０
　　５０天平均　２２８﹒９７７　ＲＳＩ１４　　　６５﹒９０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元；暫
連升６日，累計升幅２１﹒８４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２５６﹒６０　＋２﹒９７
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒２４　＋１﹒２２
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒２７　＋２﹒１３
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒６３　　　無升跌
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１２﹒１６　＋０﹒８３
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒３０　＋１﹒８５
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５９　＋０﹒６３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１３　－０﹒４７
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６２　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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