《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

《經濟通通訊社２０日專訊》東方海外（００３１６）升２﹒９７％，報２５６﹒６元，最

高價２５７元，創１個月新高，最低價２５０﹒４元；成交２０﹒８４萬股，成交金額

５２９０﹒８４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６９﹒８８萬元，加權平均成交價２５３﹒５７３元；

現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３２５﹒３３萬元，加權平均成交價

２５４﹒６６５元。以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２１﹒８４％。

現時，恒生指數報２１０５５，升３９４點或１﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３０，

升１３３點或１﹒８８％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交

３２３﹒５億元。

上證綜合指數報３３０２，升２２點或０﹒６９％，成交１６２５﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２６０５，升１１１點或０﹒８９％，成交１０８８﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５６﹒６００ 變動 ＋２﹒９７％

最高價 ２５７﹒０００ 最低價 ２５０﹒４００

成交股數 ２０﹒８４萬股 成交金額 ５２９０﹒８４萬

１０天平均 ２２９﹒９４０ 歷史波幅％ ５０﹒５８０

２０天平均 ２２３﹒０６０ 加權平均價 ２５３﹒８９０

５０天平均 ２２８﹒９７７ ＲＳＩ１４ ６５﹒９０７

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７６﹒８２萬元；暫

連升６日，累計升幅２１﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２５６﹒６０ ＋２﹒９７

招商局港口（００１４４） １３﹒２４ ＋１﹒２２

中遠海能（０１１３８） ５﹒２７ ＋２﹒１３

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒６３ 無升跌

中遠海控（０１９１９） １２﹒１６ ＋０﹒８３

太平洋航運（０２３４３） ３﹒３０ ＋１﹒８５

中遠海發（０２８６６） １﹒５９ ＋０﹒６３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

