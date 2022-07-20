《異動股》企展控股漲近４１％突破５０天線，報０﹒７６元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升４０﹒７４％，報０﹒７６元，升

穿５０天線（０﹒６３８元），最高價０﹒７６元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交

４０﹒０６萬股，成交金額２５﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入

４﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６﹒９６萬元，加權平均成交價

０﹒６元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額２﹒８８萬元，加權平均成交價

０﹒６５５元。

現時，恒生指數報２１０５７，升３９６點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３１，

升１３４點或１﹒８９％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交

３２８﹒５７億元。

上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６５％，成交１６５８﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交１１１０﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７６０ 變動 ＋４０﹒７４％

最高價 ０﹒７６０ 最低價 ０﹒５４０

成交股數 ４０﹒０６萬股 成交金額 ２５﹒０６萬

１０天平均 ０﹒５１８ 歷史波幅％ １５８﹒５７５

２０天平均 ０﹒５４２ 加權平均價 ０﹒６２５

５０天平均 ０﹒６３８ ＲＳＩ１４ ７１﹒９２９

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４﹒８５

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） ０﹒７６ ＋４０﹒７４

中國軟件國際（００３５４） ８﹒０２ ＋２﹒４３

民航信息（００６９６） １４﹒２２ ＋２﹒３０

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１３ ＋０﹒４９

博維智慧（０１２０４） １﹒２０ －５﹒５１

艾伯科技（０２７０８） ２﹒４８ ＋３﹒７７

中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌

百融雲（０６６０８） ８﹒６５ ＋２﹒１３

萬國數據（０９６９８） ２８﹒４０ ＋２﹒３４

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒３６ ＋１﹒６０

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（ｅｄ）

