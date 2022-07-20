《異動股》企展控股漲近４１％突破５０天線，報０﹒７６元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升４０﹒７４％，報０﹒７６元，升
穿５０天線（０﹒６３８元），最高價０﹒７６元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交
４０﹒０６萬股，成交金額２５﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６﹒９６萬元，加權平均成交價
０﹒６元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額２﹒８８萬元，加權平均成交價
０﹒６５５元。
現時，恒生指數報２１０５７，升３９６點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３１，
升１３４點或１﹒８９％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交
３２８﹒５７億元。
上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６５％，成交１６５８﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交１１１０﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７６０ 變動 ＋４０﹒７４％
最高價 ０﹒７６０ 最低價 ０﹒５４０
成交股數 ４０﹒０６萬股 成交金額 ２５﹒０６萬
１０天平均 ０﹒５１８ 歷史波幅％ １５８﹒５７５
２０天平均 ０﹒５４２ 加權平均價 ０﹒６２５
５０天平均 ０﹒６３８ ＲＳＩ１４ ７１﹒９２９
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４﹒８５
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） ０﹒７６ ＋４０﹒７４
中國軟件國際（００３５４） ８﹒０２ ＋２﹒４３
民航信息（００６９６） １４﹒２２ ＋２﹒３０
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１３ ＋０﹒４９
博維智慧（０１２０４） １﹒２０ －５﹒５１
艾伯科技（０２７０８） ２﹒４８ ＋３﹒７７
中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌
百融雲（０６６０８） ８﹒６５ ＋２﹒１３
萬國數據（０９６９８） ２８﹒４０ ＋２﹒３４
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒３６ ＋１﹒６０
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（ｅｄ）
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