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01808 企展控股
即時 按盤價 跌0.890 -0.050 (-5.319%)
大手異動

20/07/2022 10:32

《異動股》企展控股漲近４１％突破５０天線，報０﹒７６元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升４０﹒７４％，報０﹒７６元，升
穿５０天線（０﹒６３８元），最高價０﹒７６元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交
４０﹒０６萬股，成交金額２５﹒０６萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６﹒９６萬元，加權平均成交價
０﹒６元；現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額２﹒８８萬元，加權平均成交價
０﹒６５５元。
　　現時，恒生指數報２１０５７，升３９６點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３１，
升１３４點或１﹒８９％；恒生科技指數報４６２０，升１１３點或２﹒５２％；主板成交
３２８﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６５％，成交１６５８﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９２，升９７點或０﹒７８％，成交１１１０﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒７６０　變動　　　　＋４０﹒７４％
　　最高價　　　　　０﹒７６０　最低價　　　　　０﹒５４０
　　成交股數　　４０﹒０６萬股　成交金額　　　２５﹒０６萬
　　１０天平均　　　０﹒５１８　歷史波幅％　１５８﹒５７５
　　２０天平均　　　０﹒５４２　加權平均價　　　０﹒６２５
　　５０天平均　　　０﹒６３８　ＲＳＩ１４　　７１﹒９２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４﹒８５
萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　　０﹒７６　＋４０﹒７４
　　中國軟件國際（００３５４）　　　８﹒０２　　＋２﹒４３
　　民航信息（００６９６）　　　　１４﹒２２　　＋２﹒３０
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　　６﹒１３　　＋０﹒４９
　　博維智慧（０１２０４）　　　　　１﹒２０　　－５﹒５１
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　　２﹒４８　　＋３﹒７７
　　中國通號（０３９６９）　　　　　２﹒５２　　　　無升跌
　　百融雲（０６６０８）　　　　　　８﹒６５　　＋２﹒１３
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２８﹒４０　　＋２﹒３４
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　６﹒３６　　＋１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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