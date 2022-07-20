《異動股》中國油氣控股升逾３５％破１００天線，報０﹒１５元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣控股（００７０２）升３５﹒１４％，報０﹒１５元
，升穿１００天線（０﹒１３２元），最高價０﹒１５１元，創１個月新高，最低價０﹒１１９
元；成交１４５７萬股，成交金額２０５﹒５７萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買
入１６﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額１３﹒６萬元，加權平均成交價
０﹒１３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８﹒０７萬元，加權平均成交價
０﹒１３９元。
現時，恒生指數報２１０５６，升３９５點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３０，
升１３３點或１﹒８８％；恒生科技指數報４６２１，升１１４點或２﹒５４％；主板成交
３３６﹒５９億元。
上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６６％，成交１７０６﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２５９２，升９８點或０﹒７９％，成交１１３７﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５０ 變動 ＋３５﹒１４％
最高價 ０﹒１５１ 最低價 ０﹒１１９
成交股數 １４５７萬股 成交金額 ２０５﹒５７萬
１０天平均 ０﹒１１６ 歷史波幅％ ５３﹒４６４
２０天平均 ０﹒１１６ 加權平均價 ０﹒１４１
５０天平均 ０﹒１１７ ＲＳＩ１４ ７２﹒８４４
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１６﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國油氣控股（００７０２） ０﹒１５ ＋３５﹒１４
昆侖能源（００１３５） ６﹒０２ ＋０﹒５０
中國燃氣（００３８４） １２﹒００ －０﹒５０
北控（００３９２） ２５﹒５５ －０﹒２０
港華智慧能源（０１０８３） ４﹒１７ －０﹒９５
華潤燃氣（０１１９３） ３４﹒７５ －０﹒２９
天倫燃氣（０１６００） ４﹒７４ －０﹒２１
新奧能源（０２６８８） １２６﹒１０ ＋０﹒６４
中裕能源（０３６３３） ６﹒６８ 無升跌
嘉興燃氣（０９９０８） ８﹒９８ －０﹒２２
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（ｅｄ）
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