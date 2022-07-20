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00702 中國油氣控股
即時 按盤價 跌0.116 -0.007 (-5.691%)
大手異動

20/07/2022 10:35

《異動股》中國油氣控股升逾３５％破１００天線，報０﹒１５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣控股（００７０２）升３５﹒１４％，報０﹒１５元
，升穿１００天線（０﹒１３２元），最高價０﹒１５１元，創１個月新高，最低價０﹒１１９
元；成交１４５７萬股，成交金額２０５﹒５７萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買
入１６﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額１３﹒６萬元，加權平均成交價
０﹒１３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８﹒０７萬元，加權平均成交價
０﹒１３９元。
　　現時，恒生指數報２１０５６，升３９５點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３０，
升１３３點或１﹒８８％；恒生科技指數報４６２１，升１１４點或２﹒５４％；主板成交
３３６﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６６％，成交１７０６﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９２，升９８點或０﹒７９％，成交１１３７﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１５０　變動　　　　＋３５﹒１４％
　　最高價　　　　０﹒１５１　最低價　　　　　０﹒１１９
　　成交股數　　１４５７萬股　成交金額　　２０５﹒５７萬
　　１０天平均　　０﹒１１６　歷史波幅％　　５３﹒４６４
　　２０天平均　　０﹒１１６　加權平均價　　　０﹒１４１
　　５０天平均　　０﹒１１７　ＲＳＩ１４　　７２﹒８４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１６﹒３３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒１５　＋３５﹒１４
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　６﹒０２　　＋０﹒５０
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１２﹒００　　－０﹒５０
　　北控（００３９２）　　　　　　２５﹒５５　　－０﹒２０
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　４﹒１７　　－０﹒９５
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３４﹒７５　　－０﹒２９
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　４﹒７４　　－０﹒２１
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２６﹒１０　　＋０﹒６４
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６８　　　　無升跌
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　８﹒９８　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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10/02/2022 09:31  《異動股》中國油氣等６家公司上午９：３０異動

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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