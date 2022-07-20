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00702 中國油氣控股
即時 按盤價 跌0.116 -0.007 (-5.691%)
大手異動

20/07/2022 10:37

《異動股》中國油氣控股漲近４９％破１００天線報０﹒１６５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣控股（００７０２）升４８﹒６５％，報０﹒１６５
元，升穿１００天線（０﹒１３２元），最高價０﹒１６７元，創１個月新高，最低價
０﹒１１９元；成交１９０４萬股，成交金額２７５﹒３４萬元；主動買沽比率５８：４２，資
金淨主動買入４４﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額１３﹒６萬元，加權
平均成交價０﹒１３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８﹒０７萬元，加權
平均成交價０﹒１３９元。
　　現時，恒生指數報２１０７０，升４０９點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６２２，升１１６點或２﹒５７％；主板成交
３４２﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６９％，成交１７３６﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９５，升１０１點或０﹒８１％，成交１１５６﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１６５　變動　　　　＋４８﹒６５％
　　最高價　　　　０﹒１６７　最低價　　　　　０﹒１１９
　　成交股數　　１９０４萬股　成交金額　　２７５﹒３４萬
　　１０天平均　　０﹒１１８　歷史波幅％　　５３﹒４６４
　　２０天平均　　０﹒１１７　加權平均價　　　０﹒１４５
　　５０天平均　　０﹒１１８　ＲＳＩ１４　　７７﹒２７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入
４４﹒８９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒１６５　＋４８﹒６５
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　６﹒０３０　　＋０﹒６７
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒９８０　　－０﹒６６
　　北控（００３９２）　　　　　　２５﹒６００　　　　無升跌
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　４﹒１７０　　－０﹒９５
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３４﹒７００　　－０﹒４３
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　４﹒７５０　　　　無升跌
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２６﹒５００　　＋０﹒９６
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６８０　　　　無升跌
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　８﹒９８０　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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10/02/2022 09:31  《異動股》中國油氣等６家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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