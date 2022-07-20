《異動股》中國油氣控股漲近４９％破１００天線報０﹒１６５元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國油氣控股（００７０２）升４８﹒６５％，報０﹒１６５

元，升穿１００天線（０﹒１３２元），最高價０﹒１６７元，創１個月新高，最低價

０﹒１１９元；成交１９０４萬股，成交金額２７５﹒３４萬元；主動買沽比率５８：４２，資

金淨主動買入４４﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額１３﹒６萬元，加權

平均成交價０﹒１３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８﹒０７萬元，加權

平均成交價０﹒１３９元。

現時，恒生指數報２１０７０，升４０９點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報７２３４，

升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６２２，升１１６點或２﹒５７％；主板成交

３４２﹒４４億元。

上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６９％，成交１７３６﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２５９５，升１０１點或０﹒８１％，成交１１５６﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６５ 變動 ＋４８﹒６５％

最高價 ０﹒１６７ 最低價 ０﹒１１９

成交股數 １９０４萬股 成交金額 ２７５﹒３４萬

１０天平均 ０﹒１１８ 歷史波幅％ ５３﹒４６４

２０天平均 ０﹒１１７ 加權平均價 ０﹒１４５

５０天平均 ０﹒１１８ ＲＳＩ１４ ７７﹒２７７

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入

４４﹒８９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國油氣控股（００７０２） ０﹒１６５ ＋４８﹒６５

昆侖能源（００１３５） ６﹒０３０ ＋０﹒６７

中國燃氣（００３８４） １１﹒９８０ －０﹒６６

北控（００３９２） ２５﹒６００ 無升跌

港華智慧能源（０１０８３） ４﹒１７０ －０﹒９５

華潤燃氣（０１１９３） ３４﹒７００ －０﹒４３

天倫燃氣（０１６００） ４﹒７５０ 無升跌

新奧能源（０２６８８） １２６﹒５００ ＋０﹒９６

中裕能源（０３６３３） ６﹒６８０ 無升跌

嘉興燃氣（０９９０８） ８﹒９８０ －０﹒２２

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（ｅｄ）

