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00362 中國天化工
即時 按盤價 跌0.035 -0.004 (-10.256%)
大手異動

20/07/2022 10:39

《異動股》中國天化工（３６２）漲近２３％，報０﹒０３８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國天化工（００３６２）升２２﹒５８％，報０﹒０３８元
，最高價０﹒０３８元，最低價０﹒０３元；成交７６８８萬股，成交金額２５５﹒５２萬元；
主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４４﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通
，金額９﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒０３３元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額１９﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒０３３元。
　　現時，恒生指數報２１０７５，升４１４點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６２６，升１１９點或２﹒６６％；主板成交
３４６﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７６％，成交１７６４﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０６，升１１１點或０﹒８９％，成交１１７２﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０３８　變動　　　　＋２２﹒５８％
　　最高價　　　　０﹒０３８　最低價　　　　　０﹒０３０
　　成交股數　　７６８８萬股　成交金額　　２５５﹒５２萬
　　１０天平均　　０﹒０５４　歷史波幅％　１５７﹒５７３
　　２０天平均　　０﹒０６０　加權平均價　　　０﹒０３３
　　５０天平均　　０﹒０６６　ＲＳＩ１４　　２５﹒１１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４４﹒４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國天化工（００３６２）　　　０﹒０３８　＋２２﹒５８
　　潤電（００８３６）　　　　　１５﹒７４０　　－０﹒５１
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒８００　　＋０﹒２６
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒５５０　　＋０﹒６５
　　長江基建集團（０１０３８）　４８﹒６００　　＋０﹒３１
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒０４０　　＋０﹒６６
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒９５０　　－０﹒５１
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒７２０　　－０﹒６３
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒０４０　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:47
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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