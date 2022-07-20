《異動股》中國天化工（３６２）漲近２３％，報０﹒０３８元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國天化工（００３６２）升２２﹒５８％，報０﹒０３８元
，最高價０﹒０３８元，最低價０﹒０３元；成交７６８８萬股，成交金額２５５﹒５２萬元；
主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４４﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通
，金額９﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒０３３元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額１９﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒０３３元。
現時，恒生指數報２１０７５，升４１４點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６２６，升１１９點或２﹒６６％；主板成交
３４６﹒７５億元。
上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７６％，成交１７６４﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２６０６，升１１１點或０﹒８９％，成交１１７２﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３８ 變動 ＋２２﹒５８％
最高價 ０﹒０３８ 最低價 ０﹒０３０
成交股數 ７６８８萬股 成交金額 ２５５﹒５２萬
１０天平均 ０﹒０５４ 歷史波幅％ １５７﹒５７３
２０天平均 ０﹒０６０ 加權平均價 ０﹒０３３
５０天平均 ０﹒０６６ ＲＳＩ１４ ２５﹒１１４
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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４４﹒４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國天化工（００３６２） ０﹒０３８ ＋２２﹒５８
潤電（００８３６） １５﹒７４０ －０﹒５１
華能國電（００９０２） ３﹒８００ ＋０﹒２６
大唐發電（００９９１） １﹒５５０ ＋０﹒６５
長江基建集團（０１０３８） ４８﹒６００ ＋０﹒３１
華電國際（０１０７１） ３﹒０４０ ＋０﹒６６
中廣核電（０１８１６） １﹒９５０ －０﹒５１
中國電力（０２３８０） ４﹒７２０ －０﹒６３
港燈（０２６３８） ７﹒０４０ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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