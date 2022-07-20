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00973 L'OCCITANE
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大手異動

20/07/2022 10:47

《大手成交》歐舒丹一手約５３萬股交叉盤，涉資１３７２萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》歐舒丹（００９７３）於１０：４６ａｍ錄得１手５２﹒６萬
股交叉盤，每股造２６﹒０７５元，較上日收市價低０﹒２９％，涉資１３７１﹒５４萬元。
　　歐舒丹現價跌０﹒３８％，報２６﹒０５元；成交５４﹒９５萬股，成交金額
１４３２﹒８５萬元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５﹒１４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
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