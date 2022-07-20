《異動股》龍湖（００９６０）跌近３％，報２８﹒３元

《經濟通通訊社２０日專訊》龍湖（００９６０）跌２﹒９２％，報２８﹒３元，最低價
２８﹒２５元，最高價２９﹒５元；成交３７６﹒２５萬股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽
比率４８：５２，資金淨主動賣出３１４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
４１７﹒１７萬元，加權平均成交價２８﹒６２１元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，
金額５８３﹒３６萬元，加權平均成交價２８﹒７２６元。
現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
３７４﹒０３億元。
上證綜合指數報３３０６，升２６點或０﹒８１％，成交１８９１﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２６１０，升１１５點或０﹒９３％，成交１２４７﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒３００ 變動 －２﹒９２％
最高價 ２９﹒５００ 最低價 ２８﹒２５０
成交股數 ３７６﹒２５萬股 成交金額 １﹒０８億
１０天平均 ３１﹒０８０ 歷史波幅％ ５３﹒７４６
２０天平均 ３２﹒６５５ 加權平均價 ２８﹒６８１
５０天平均 ３４﹒１１０ ＲＳＩ１４ ３２﹒１４７
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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２８﹒３０ －２﹒９２
中海外（００６８８） ２２﹒８０ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９ －２﹒９７
新城發展（０１０３０） ２﹒６６ －１﹒８４
潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋０﹒２９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６７ －１﹒７６
碧桂園（０２００７） ３﹒３９ －０﹒２９
萬科企業（０２２０２） １５﹒８４ ＋０﹒１３
綠城（０３９００） １５﹒８０ －０﹒７５
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０５ ＋０﹒９９
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（ｅｄ）
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