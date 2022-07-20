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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌27.950 -0.450 (-1.585%)
大手異動

20/07/2022 10:47

《異動股》龍湖（００９６０）跌近３％，報２８﹒３元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》龍湖（００９６０）跌２﹒９２％，報２８﹒３元，最低價
２８﹒２５元，最高價２９﹒５元；成交３７６﹒２５萬股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽
比率４８：５２，資金淨主動賣出３１４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
４１７﹒１７萬元，加權平均成交價２８﹒６２１元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，
金額５８３﹒３６萬元，加權平均成交價２８﹒７２６元。
　　現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９４％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
３７４﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３３０６，升２６點或０﹒８１％，成交１８９１﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１０，升１１５點或０﹒９３％，成交１２４７﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２８﹒３００　變動　　　　－２﹒９２％
　　最高價　　　　　２９﹒５００　最低價　　　２８﹒２５０
　　成交股數　　３７６﹒２５萬股　成交金額　　　１﹒０８億
　　１０天平均　　　３１﹒０８０　歷史波幅％　５３﹒７４６
　　２０天平均　　　３２﹒６５５　加權平均價　２８﹒６８１
　　５０天平均　　　３４﹒１１０　ＲＳＩ１４　３２﹒１４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３１４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒３０　－２﹒９２
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８０　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２９　－２﹒９７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６６　－１﹒８４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒６０　＋０﹒２９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６７　－１﹒７６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３９　－０﹒２９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８４　＋０﹒１３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８０　－０﹒７５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０５　＋０﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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