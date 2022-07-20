《異動股》耐世特挫逾１０％失守１００天線，報５﹒１元

《經濟通通訊社２０日專訊》耐世特（０１３１６）跌１０﹒２１％，報５﹒１元，跌穿
１００天線（５﹒１９１元），最低價５﹒１元，最高價５﹒５８元；成交１４０９萬股，成交
金額７４２５﹒７１萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６９３﹒１９萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４５６﹒５２萬元，加權平均成交價５﹒２７６
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３３８﹒３２萬元，加權平均成交價
５﹒２７２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒３７％。
現時，恒生指數報２１０１１，升３５０點或１﹒７％；恒生中國企業指數報７２２１，升
１２４點或１﹒７５％；恒生科技指數報４６０５，升９９點或２﹒２％；主板成交
４０１﹒４９億元。
上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６５％，成交２０５８﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２５７９，升８４點或０﹒６８％，成交１３４４﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１００ 變動 －１０﹒２１％
最高價 ５﹒５８０ 最低價 ５﹒１００
成交股數 １４０９萬股 成交金額 ７４２５﹒７１萬
１０天平均 ５﹒８００ 歷史波幅％ ７５﹒７６０
２０天平均 ５﹒８０１ 加權平均價 ５﹒２７０
５０天平均 ５﹒１２５ ＲＳＩ１４ ４１﹒８００
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６９３﹒１９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１２﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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耐世特（０１３１６） ５﹒１００ －１０﹒２１
德昌（００１７９） ９﹒４８０ －０﹒７３
五菱汽車（００３０５） １﹒１７０ ＋１﹒７４
敏實集團（００４２５） ２１﹒２００ ＋０﹒７１
鄭煤機（００５６４） １０﹒９６０ ＋７﹒０３
浙江世寶（０１０５７） ２﹒０２０ －０﹒４９
首控集團（０１２６９） ０﹒４４５ ＋１﹒１４
英恒科技（０１７６０） ６﹒４７０ ＋０﹒９４
福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒０５０ －２﹒１３
華眾車載（０６８３０） ２﹒７５０ ＋２﹒２３
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（ｅｄ）
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