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01316 耐世特
即時 按盤價 升5.260 +0.070 (+1.349%)
大手異動

20/07/2022 11:01

《異動股》耐世特挫逾１０％失守１００天線，報５﹒１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》耐世特（０１３１６）跌１０﹒２１％，報５﹒１元，跌穿
１００天線（５﹒１９１元），最低價５﹒１元，最高價５﹒５８元；成交１４０９萬股，成交
金額７４２５﹒７１萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６９３﹒１９萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４５６﹒５２萬元，加權平均成交價５﹒２７６
元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３３８﹒３２萬元，加權平均成交價
５﹒２７２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒３７％。
　　現時，恒生指數報２１０１１，升３５０點或１﹒７％；恒生中國企業指數報７２２１，升
１２４點或１﹒７５％；恒生科技指數報４６０５，升９９點或２﹒２％；主板成交
４０１﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６５％，成交２０５８﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７９，升８４點或０﹒６８％，成交１３４４﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒１００　變動　　　　　－１０﹒２１％
　　最高價　　　　５﹒５８０　最低價　　　　　　５﹒１００
　　成交股數　　１４０９萬股　成交金額　　７４２５﹒７１萬
　　１０天平均　　５﹒８００　歷史波幅％　　　７５﹒７６０
　　２０天平均　　５﹒８０１　加權平均價　　　　５﹒２７０
　　５０天平均　　５﹒１２５　ＲＳＩ１４　　　４１﹒８００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６９３﹒１９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１２﹒３７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　耐世特（０１３１６）　　　５﹒１００　－１０﹒２１
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒４８０　　－０﹒７３
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒１７０　　＋１﹒７４
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒２００　　＋０﹒７１
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒９６０　　＋７﹒０３
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒０２０　　－０﹒４９
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒４４５　　＋１﹒１４
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒４７０　　＋０﹒９４
　　福耀玻璃（０３６０６）　３９﹒０５０　　－２﹒１３
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒７５０　　＋２﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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