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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 升0.330 +0.015 (+4.762%)
大手異動

20/07/2022 11:10

《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３１５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒０８％，報０﹒３１５元
，最低價０﹒３１５元，創上市新低，最高價０﹒３４５元；成交１﹒４７億股，成交金額
４８１８﹒１萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８２４﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒３２６元
；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額３８﹒７６萬元，加權平均成交價
０﹒３２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２１０１８，升３５７點或１﹒７３％；恒生中國企業指數報７２２３，
升１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４６０４，升９８點或２﹒１８％；主板成交
４１６﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２９８，升１８點或０﹒５８％，成交２１６０﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６４，升６９點或０﹒５６％，成交１４１１﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３１５　變動　　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　０﹒３４５　最低價　　　　　０﹒３１５
　　成交股數　　１﹒４７億股　成交金額　　４８１８﹒１萬
　　１０天平均　　０﹒３７２　歷史波幅％　１０２﹒６４３
　　２０天平均　　０﹒４１１　加權平均價　　　０﹒３２７
　　５０天平均　　０﹒６２８　ＲＳＩ１４　　３１﹒８２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒９７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３１５　－３﹒０８
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒０００　＋０﹒９０
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒３００　＋０﹒３８
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒７００　－０﹒４４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３００　－２﹒５４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒２００　－３﹒２６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒３５０　－０﹒４３
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒３００　＋０﹒２７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３８０　－０﹒５９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒７２０　－０﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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