《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３１５元

《經濟通通訊社２０日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒０８％，報０﹒３１５元
，最低價０﹒３１５元，創上市新低，最高價０﹒３４５元；成交１﹒４７億股，成交金額
４８１８﹒１萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８２４﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒３２６元
；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額３８﹒７６萬元，加權平均成交價
０﹒３２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９７％。
現時，恒生指數報２１０１８，升３５７點或１﹒７３％；恒生中國企業指數報７２２３，
升１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４６０４，升９８點或２﹒１８％；主板成交
４１６﹒９８億元。
上證綜合指數報３２９８，升１８點或０﹒５８％，成交２１６０﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２５６４，升６９點或０﹒５６％，成交１４１１﹒８３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒３１５ 變動 －３﹒０８％
最高價 ０﹒３４５ 最低價 ０﹒３１５
成交股數 １﹒４７億股 成交金額 ４８１８﹒１萬
１０天平均 ０﹒３７２ 歷史波幅％ １０２﹒６４３
２０天平均 ０﹒４１１ 加權平均價 ０﹒３２７
５０天平均 ０﹒６２８ ＲＳＩ１４ ３１﹒８２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３１５ －３﹒０８
恒地（０００１２） ２８﹒０００ ＋０﹒９０
新地（０００１６） ９２﹒３００ ＋０﹒３８
中海外（００６８８） ２２﹒７００ －０﹒４４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３００ －２﹒５４
龍湖（００９６０） ２８﹒２００ －３﹒２６
潤地（０１１０９） ３４﹒３５０ －０﹒４３
長實（０１１１３） ５５﹒３００ ＋０﹒２７
碧桂園（０２００７） ３﹒３８０ －０﹒５９
萬科企業（０２２０２） １５﹒７２０ －０﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動