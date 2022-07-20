《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３１５元

《經濟通通訊社２０日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒０８％，報０﹒３１５元

，最低價０﹒３１５元，創上市新低，最高價０﹒３４５元；成交１﹒４７億股，成交金額

４８１８﹒１萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８２４﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒３２６元

；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額３８﹒７６萬元，加權平均成交價

０﹒３２６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒９７％。

現時，恒生指數報２１０１８，升３５７點或１﹒７３％；恒生中國企業指數報７２２３，

升１２６點或１﹒７８％；恒生科技指數報４６０４，升９８點或２﹒１８％；主板成交

４１６﹒９８億元。

上證綜合指數報３２９８，升１８點或０﹒５８％，成交２１６０﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２５６４，升６９點或０﹒５６％，成交１４１１﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３１５ 變動 －３﹒０８％

最高價 ０﹒３４５ 最低價 ０﹒３１５

成交股數 １﹒４７億股 成交金額 ４８１８﹒１萬

１０天平均 ０﹒３７２ 歷史波幅％ １０２﹒６４３

２０天平均 ０﹒４１１ 加權平均價 ０﹒３２７

５０天平均 ０﹒６２８ ＲＳＩ１４ ３１﹒８２１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２９８４﹒０５萬元；暫連

跌２日，累計跌幅５﹒９７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３１５ －３﹒０８

恒地（０００１２） ２８﹒０００ ＋０﹒９０

新地（０００１６） ９２﹒３００ ＋０﹒３８

中海外（００６８８） ２２﹒７００ －０﹒４４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３００ －２﹒５４

龍湖（００９６０） ２８﹒２００ －３﹒２６

潤地（０１１０９） ３４﹒３５０ －０﹒４３

長實（０１１１３） ５５﹒３００ ＋０﹒２７

碧桂園（０２００７） ３﹒３８０ －０﹒５９

萬科企業（０２２０２） １５﹒７２０ －０﹒６３

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（ｅｄ）

