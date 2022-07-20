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09978 方圓生活服務
即時 按盤價 不變0.197 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 11:20

《異動股》方圓生活挫逾１５％創新低，報０﹒２０３元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》方圓生活（０９９７８）跌１５﹒４２％，報０﹒２０３元，
最低價０﹒２０３元，創上市新低，最高價０﹒２３５元；成交１０８﹒８萬股，成交金額
２３﹒５１萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１２﹒５１萬元。現時最大淨被動
買入券商為滙信理財，金額６萬元，加權平均成交價０﹒２１３元；現時最大淨被動賣出券商為
工銀國際證券，金額５２６０元，加權平均成交價０﹒２１９元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅３０％。
　　現時，恒生指數報２１０４０，升３７８點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報７２３３，
升１３５點或１﹒９１％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
４３５﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２９９，升１９點或０﹒６％，成交２２６３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５８，升６３點或０﹒５１％，成交１４７５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２０３　變動　　　　－１５﹒４２％
　　最高價　　　　　０﹒２３５　最低價　　　　　０﹒２０３
　　成交股數　　１０８﹒８萬股　成交金額　　　２３﹒５１萬
　　１０天平均　　　０﹒２９２　歷史波幅％　　９９﹒７２４
　　２０天平均　　　０﹒３２１　加權平均價　　　０﹒２１６
　　５０天平均　　　０﹒３７１　ＲＳＩ１４　　１０﹒２１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１２﹒５１萬元；暫連跌３
日，累計跌幅３０％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　方圓生活（０９９７８）　　　　０﹒２０３　－１５﹒４２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒０５０　　－０﹒１４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５６０　　－１﹒１１
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒２９０　　－０﹒７９
　　德信服務集團（０２２１５）　　２﹒８５０　　－２﹒４０
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒２４０　　－１﹒９０
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒４３０　　－１﹒４６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒９３０　　＋１﹒３３
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２２﹒４５０　　－１﹒７５
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒９００　　＋１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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