《異動股》方圓生活挫逾１５％創新低，報０﹒２０３元

《經濟通通訊社２０日專訊》方圓生活（０９９７８）跌１５﹒４２％，報０﹒２０３元，
最低價０﹒２０３元，創上市新低，最高價０﹒２３５元；成交１０８﹒８萬股，成交金額
２３﹒５１萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１２﹒５１萬元。現時最大淨被動
買入券商為滙信理財，金額６萬元，加權平均成交價０﹒２１３元；現時最大淨被動賣出券商為
工銀國際證券，金額５２６０元，加權平均成交價０﹒２１９元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅３０％。
現時，恒生指數報２１０４０，升３７８點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報７２３３，
升１３５點或１﹒９１％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
４３５﹒０３億元。
上證綜合指數報３２９９，升１９點或０﹒６％，成交２２６３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２５５８，升６３點或０﹒５１％，成交１４７５﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２０３ 變動 －１５﹒４２％
最高價 ０﹒２３５ 最低價 ０﹒２０３
成交股數 １０８﹒８萬股 成交金額 ２３﹒５１萬
１０天平均 ０﹒２９２ 歷史波幅％ ９９﹒７２４
２０天平均 ０﹒３２１ 加權平均價 ０﹒２１６
５０天平均 ０﹒３７１ ＲＳＩ１４ １０﹒２１５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１２﹒５１萬元；暫連跌３
日，累計跌幅３０％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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方圓生活（０９９７８） ０﹒２０３ －１５﹒４２
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒０５０ －０﹒１４
融創服務（０１５１６） ３﹒５６０ －１﹒１１
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒２９０ －０﹒７９
德信服務集團（０２２１５） ２﹒８５０ －２﹒４０
中海物業（０２６６９） ８﹒２４０ －１﹒９０
綠城服務（０２８６９） ７﹒４３０ －１﹒４６
雅生活（０３３１９） ９﹒９３０ ＋１﹒３３
碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒４５０ －１﹒７５
金科服務（０９６６６） １５﹒９００ ＋１﹒５３
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（ｅｄ）
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