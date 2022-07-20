《異動股》天立國際控股升逾２０％突破１００天線，報１元

《經濟通通訊社２０日專訊》天立國際控股（０１７７３）升２０﹒４８％，報１元，升穿
１００天線（０﹒８８２元），最高價１﹒０２元，最低價０﹒８３元；成交３３２０﹒６萬股
，成交金額３０３７﹒８９萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１５３３﹒９７萬
元。現時最大淨被動買入券商為順安證券資產管理，金額６０﹒３５萬元，加權平均成交價
０﹒８５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２３０﹒８１萬元，加權平均
成交價０﹒９０６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２８﹒２１％。
現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２４０，
升１４２點或２﹒０１％；恒生科技指數報４６１５，升１０８點或２﹒４２％；主板成交
４３９﹒８９億元。
上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６８％，成交２２８４﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７７點或０﹒６２％，成交１４８７﹒１１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒０００ 變動 ＋２０﹒４８％
最高價 １﹒０２０ 最低價 ０﹒８３０
成交股數 ３３２０﹒６萬股 成交金額 ３０３７﹒８９萬
１０天平均 ０﹒８９２ 歷史波幅％ ７０﹒９８７
２０天平均 ０﹒９７１ 加權平均價 ０﹒９１５
５０天平均 ０﹒８３４ ＲＳＩ１４ ５５﹒２２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１５３３﹒９７萬元；
暫連升３日，累計升幅２８﹒２１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天立國際控股（０１７７３） １﹒００ ＋２０﹒４８
中國東方教育（００６６７） ３﹒５４ ＋３﹒２１
中教控股（００８３９） ６﹒９３ ＋４﹒６８
希望教育（０１７６５） ０﹒６９ ＋４﹒５５
思考樂教育（０１７６９） ０﹒６９ ＋１５﹒００
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒５８ ＋０﹒５６
中國春來（０１９６９） ２﹒５８ 無升跌
中國新華教育（０２７７９） １﹒２４ ＋５﹒０８
宇華教育（０６１６９） １﹒２６ ＋５﹒００
新東方（０９９０１） １７﹒９６ ＋３﹒７０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動