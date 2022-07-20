《異動股》天立國際控股升逾２０％突破１００天線，報１元

《經濟通通訊社２０日專訊》天立國際控股（０１７７３）升２０﹒４８％，報１元，升穿

１００天線（０﹒８８２元），最高價１﹒０２元，最低價０﹒８３元；成交３３２０﹒６萬股

，成交金額３０３７﹒８９萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１５３３﹒９７萬

元。現時最大淨被動買入券商為順安證券資產管理，金額６０﹒３５萬元，加權平均成交價

０﹒８５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２３０﹒８１萬元，加權平均

成交價０﹒９０６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２８﹒２１％。

現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２４０，

升１４２點或２﹒０１％；恒生科技指數報４６１５，升１０８點或２﹒４２％；主板成交

４３９﹒８９億元。

上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６８％，成交２２８４﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，升７７點或０﹒６２％，成交１４８７﹒１１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０００ 變動 ＋２０﹒４８％

最高價 １﹒０２０ 最低價 ０﹒８３０

成交股數 ３３２０﹒６萬股 成交金額 ３０３７﹒８９萬

１０天平均 ０﹒８９２ 歷史波幅％ ７０﹒９８７

２０天平均 ０﹒９７１ 加權平均價 ０﹒９１５

５０天平均 ０﹒８３４ ＲＳＩ１４ ５５﹒２２８

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１５３３﹒９７萬元；

暫連升３日，累計升幅２８﹒２１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天立國際控股（０１７７３） １﹒００ ＋２０﹒４８

中國東方教育（００６６７） ３﹒５４ ＋３﹒２１

中教控股（００８３９） ６﹒９３ ＋４﹒６８

希望教育（０１７６５） ０﹒６９ ＋４﹒５５

思考樂教育（０１７６９） ０﹒６９ ＋１５﹒００

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒５８ ＋０﹒５６

中國春來（０１９６９） ２﹒５８ 無升跌

中國新華教育（０２７７９） １﹒２４ ＋５﹒０８

宇華教育（０６１６９） １﹒２６ ＋５﹒００

新東方（０９９０１） １７﹒９６ ＋３﹒７０

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（ｅｄ）

