《異動股》易居企業控股升近１０％突破５０天線，報０﹒９２元

《經濟通通訊社２０日專訊》易居企業控股（０２０４８）升９﹒５２％，報０﹒９２元，
升穿５０天線（０﹒８８９元），最高價０﹒９４元，最低價０﹒８５元；成交７７７﹒５７萬
股，成交金額６８５﹒４９萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５﹒２萬元，加權平均成交價０﹒８７元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８２元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒２％。
現時，恒生指數報２１０５３，升３９２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報７２３７，升
１３９點或１﹒９７％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３７％；主板成交
４４６﹒６億元。
上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６７％，成交２３２０﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２５７４，升７９點或０﹒６４％，成交１５０７﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９２０ 變動 ＋９﹒５２％
最高價 ０﹒９４０ 最低價 ０﹒８５０
成交股數 ７７７﹒５７萬股 成交金額 ６８５﹒４９萬
１０天平均 ０﹒８９８ 歷史波幅％ ７２﹒７４９
２０天平均 ０﹒９８１ 加權平均價 ０﹒８８２
５０天平均 ０﹒８８９ ＲＳＩ１４ ４８﹒４４７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元；暫連
升２日，累計升幅１２﹒２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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易居企業控股（０２０４８） ０﹒９２ ＋９﹒５２
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒２０ ＋０﹒２８
融創服務（０１５１６） ３﹒５８ －０﹒５６
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４０ ＋０﹒９５
德信服務集團（０２２１５） ２﹒８５ －２﹒４０
中海物業（０２６６９） ８﹒２４ －１﹒９０
綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －１﹒０６
雅生活（０３３１９） １０﹒０６ ＋２﹒６５
碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒６５ －０﹒８８
金科服務（０９６６６） １５﹒９０ ＋１﹒５３
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（ｅｄ）
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