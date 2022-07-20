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02048 易居企業控股
即時 按盤價 升0.890 +0.020 (+2.299%)
大手異動

20/07/2022 11:26

《異動股》易居企業控股升近１０％突破５０天線，報０﹒９２元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》易居企業控股（０２０４８）升９﹒５２％，報０﹒９２元，
升穿５０天線（０﹒８８９元），最高價０﹒９４元，最低價０﹒８５元；成交７７７﹒５７萬
股，成交金額６８５﹒４９萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５﹒２萬元，加權平均成交價０﹒８７元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８２元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒２％。
　　現時，恒生指數報２１０５３，升３９２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報７２３７，升
１３９點或１﹒９７％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３７％；主板成交
４４６﹒６億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６７％，成交２３２０﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７４，升７９點或０﹒６４％，成交１５０７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒９２０　變動　　　　　＋９﹒５２％
　　最高價　　　　　　０﹒９４０　最低價　　　　　０﹒８５０
　　成交股數　　７７７﹒５７萬股　成交金額　　６８５﹒４９萬
　　１０天平均　　　　０﹒８９８　歷史波幅％　　７２﹒７４９
　　２０天平均　　　　０﹒９８１　加權平均價　　　０﹒８８２
　　５０天平均　　　　０﹒８８９　ＲＳＩ１４　　４８﹒４４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元；暫連
升２日，累計升幅１２﹒２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　易居企業控股（０２０４８）　　０﹒９２　＋９﹒５２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒２０　＋０﹒２８
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５８　－０﹒５６
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒４０　＋０﹒９５
　　德信服務集團（０２２１５）　　２﹒８５　－２﹒４０
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒２４　－１﹒９０
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒４６　－１﹒０６
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒０６　＋２﹒６５
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２２﹒６５　－０﹒８８
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒９０　＋１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:48
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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