《異動股》易居企業控股升近１０％突破５０天線，報０﹒９２元

《經濟通通訊社２０日專訊》易居企業控股（０２０４８）升９﹒５２％，報０﹒９２元，

升穿５０天線（０﹒８８９元），最高價０﹒９４元，最低價０﹒８５元；成交７７７﹒５７萬

股，成交金額６８５﹒４９萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元

。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額５﹒２萬元，加權平均成交價０﹒８７元；現時最大淨

被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６﹒５７萬元，加權平均成交價０﹒８８２元。以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒２％。

現時，恒生指數報２１０５３，升３９２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報７２３７，升

１３９點或１﹒９７％；恒生科技指數報４６１３，升１０６點或２﹒３７％；主板成交

４４６﹒６億元。

上證綜合指數報３３０１，升２２點或０﹒６７％，成交２３２０﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２５７４，升７９點或０﹒６４％，成交１５０７﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９２０ 變動 ＋９﹒５２％

最高價 ０﹒９４０ 最低價 ０﹒８５０

成交股數 ７７７﹒５７萬股 成交金額 ６８５﹒４９萬

１０天平均 ０﹒８９８ 歷史波幅％ ７２﹒７４９

２０天平均 ０﹒９８１ 加權平均價 ０﹒８８２

５０天平均 ０﹒８８９ ＲＳＩ１４ ４８﹒４４７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２８６﹒２９萬元；暫連

升２日，累計升幅１２﹒２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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易居企業控股（０２０４８） ０﹒９２ ＋９﹒５２

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒２０ ＋０﹒２８

融創服務（０１５１６） ３﹒５８ －０﹒５６

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒４０ ＋０﹒９５

德信服務集團（０２２１５） ２﹒８５ －２﹒４０

中海物業（０２６６９） ８﹒２４ －１﹒９０

綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －１﹒０６

雅生活（０３３１９） １０﹒０６ ＋２﹒６５

碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒６５ －０﹒８８

金科服務（０９６６６） １５﹒９０ ＋１﹒５３

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（ｅｄ）

