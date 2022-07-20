《異動股》未來發展控股漲近４４％，報０﹒１０５元

《經濟通通訊社２０日專訊》未來發展控股（０１２５９）升４３﹒８４％，報０﹒１０５
元，最高價０﹒１０５元，創５２周新高，最低價０﹒０６６元；成交１２８﹒８萬股，成交金
額９﹒９４萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元。現時最大淨被動賣出
券商為富途證券國際，金額９８３６﹒５元，加權平均成交價０﹒０７５元。
現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
４５４﹒８４億元。
上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０５ 變動 ＋４３﹒８４％
最高價 ０﹒１０５ 最低價 ０﹒０６６
成交股數 １２８﹒８萬股 成交金額 ９﹒９４萬
１０天平均 ０﹒０７３ 歷史波幅％ ６５﹒２４２
２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０７７
５０天平均 ０﹒０７４ ＲＳＩ１４ ８１﹒０４５
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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未來發展控股（０１２５９） ０﹒１０５ ＋４３﹒８４
莎莎國際（００１７８） １﹒３２０ 無升跌
譚木匠（００８３７） ３﹒１７０ 無升跌
歐舒丹（００９７３） ２５﹒９５０ －０﹒７６
恒安國際（０１０４４） ３６﹒６５０ －０﹒２７
維達國際（０３３３１） ２０﹒７５０ ＋１﹒９７
朝雲集團（０６６０１） ２﹒１６０ ＋０﹒４７
藍月亮（０６９９３） ６﹒１７０ ＋１﹒６５
國藥科技股份（０８１５６） ０﹒０７１ 無升跌
中國金典集團（０８２８１） ０﹒１８０ 無升跌
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（ｅｄ）
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