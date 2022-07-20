《異動股》未來發展控股漲近４４％，報０﹒１０５元

《經濟通通訊社２０日專訊》未來發展控股（０１２５９）升４３﹒８４％，報０﹒１０５

元，最高價０﹒１０５元，創５２周新高，最低價０﹒０６６元；成交１２８﹒８萬股，成交金

額９﹒９４萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元。現時最大淨被動賣出

券商為富途證券國際，金額９８３６﹒５元，加權平均成交價０﹒０７５元。

現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２３４，

升１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交

４５４﹒８４億元。

上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１０５ 變動 ＋４３﹒８４％

最高價 ０﹒１０５ 最低價 ０﹒０６６

成交股數 １２８﹒８萬股 成交金額 ９﹒９４萬

１０天平均 ０﹒０７３ 歷史波幅％ ６５﹒２４２

２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０７７

５０天平均 ０﹒０７４ ＲＳＩ１４ ８１﹒０４５

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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未來發展控股（０１２５９） ０﹒１０５ ＋４３﹒８４

莎莎國際（００１７８） １﹒３２０ 無升跌

譚木匠（００８３７） ３﹒１７０ 無升跌

歐舒丹（００９７３） ２５﹒９５０ －０﹒７６

恒安國際（０１０４４） ３６﹒６５０ －０﹒２７

維達國際（０３３３１） ２０﹒７５０ ＋１﹒９７

朝雲集團（０６６０１） ２﹒１６０ ＋０﹒４７

藍月亮（０６９９３） ６﹒１７０ ＋１﹒６５

國藥科技股份（０８１５６） ０﹒０７１ 無升跌

中國金典集團（０８２８１） ０﹒１８０ 無升跌

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（ｅｄ）

