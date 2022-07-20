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01259 未來發展控股
即時 按盤價 升0.080 +0.002 (+2.564%)
大手異動

20/07/2022 11:32

《異動股》未來發展控股漲近４４％，報０﹒１０５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》未來發展控股（０１２５９）升４３﹒８４％，報０﹒１０５
元，最高價０﹒１０５元，創５２周新高，最低價０﹒０６６元；成交１２８﹒８萬股，成交金
額９﹒９４萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元。現時最大淨被動賣出
券商為富途證券國際，金額９８３６﹒５元，加權平均成交價０﹒０７５元。
　　現時，恒生指數報２１０４９，升３８８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３７點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１４，升１０７點或２﹒３９％；主板成交
４５４﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１０５　變動　　　　＋４３﹒８４％
　　最高價　　　　　０﹒１０５　最低價　　　　　０﹒０６６
　　成交股數　　１２８﹒８萬股　成交金額　　　　９﹒９４萬
　　１０天平均　　　０﹒０７３　歷史波幅％　　６５﹒２４２
　　２０天平均　　　０﹒０７３　加權平均價　　　０﹒０７７
　　５０天平均　　　０﹒０７４　ＲＳＩ１４　　８１﹒０４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入９﹒５５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　未來發展控股（０１２５９）　　０﹒１０５　＋４３﹒８４
　　莎莎國際（００１７８）　　　　１﹒３２０　　　　無升跌
　　譚木匠（００８３７）　　　　　３﹒１７０　　　　無升跌
　　歐舒丹（００９７３）　　　　２５﹒９５０　　－０﹒７６
　　恒安國際（０１０４４）　　　３６﹒６５０　　－０﹒２７
　　維達國際（０３３３１）　　　２０﹒７５０　　＋１﹒９７
　　朝雲集團（０６６０１）　　　　２﹒１６０　　＋０﹒４７
　　藍月亮（０６９９３）　　　　　６﹒１７０　　＋１﹒６５
　　國藥科技股份（０８１５６）　　０﹒０７１　　　　無升跌
　　中國金典集團（０８２８１）　　０﹒１８０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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