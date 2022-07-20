《異動股》力高集團漲近１０％突破１００天線，報２﹒１７元

《經濟通通訊社２０日專訊》力高集團（０１６２２）升９﹒６％，報２﹒１７元，升穿

１００天線（２﹒０９７元），最高價２﹒１８元，創１個月新高，最低價１﹒９９元；成交

４１６萬股，成交金額８６４﹒２２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

３９７﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１７﹒８７萬元，加權平均

成交價２﹒１２５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９５﹒３６萬元，加

權平均成交價２﹒０８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。

現時，恒生指數報２１０４７，升３８６點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２３４，

升１３６點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１３，升１０７點或２﹒３８％；主板成交

４５６﹒０３億元。

上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１７０ 變動 ＋９﹒６０％

最高價 ２﹒１８０ 最低價 １﹒９９０

成交股數 ４１６萬股 成交金額 ８６４﹒２２萬

１０天平均 １﹒９４１ 歷史波幅％ ３４﹒９８９

２０天平均 １﹒９５６ 加權平均價 ２﹒０７８

５０天平均 １﹒９５１ ＲＳＩ１４ ６７﹒７６０

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

３９７﹒６６萬元；暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力高集團（０１６２２） ２﹒１７０ ＋９﹒６０

新地（０００１６） ９２﹒４００ ＋０﹒４９

中海外（００６８８） ２２﹒８００ 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３４０ －０﹒８５

龍湖（００９６０） ２８﹒５００ －２﹒２３

潤地（０１１０９） ３４﹒６００ ＋０﹒２９

長實（０１１１３） ５５﹒５５０ ＋０﹒７３

碧桂園（０２００７） ３﹒４２０ ＋０﹒５９

萬科企業（０２２０２） １５﹒８００ －０﹒１３

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ 無升跌

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（ｅｄ）

