《異動股》力高集團漲近１０％突破１００天線，報２﹒１７元

《經濟通通訊社２０日專訊》力高集團（０１６２２）升９﹒６％，報２﹒１７元，升穿
１００天線（２﹒０９７元），最高價２﹒１８元，創１個月新高，最低價１﹒９９元；成交
４１６萬股，成交金額８６４﹒２２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３９７﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１７﹒８７萬元，加權平均
成交價２﹒１２５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９５﹒３６萬元，加
權平均成交價２﹒０８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。
現時，恒生指數報２１０４７，升３８６點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３６點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１３，升１０７點或２﹒３８％；主板成交
４５６﹒０３億元。
上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒１７０ 變動 ＋９﹒６０％
最高價 ２﹒１８０ 最低價 １﹒９９０
成交股數 ４１６萬股 成交金額 ８６４﹒２２萬
１０天平均 １﹒９４１ 歷史波幅％ ３４﹒９８９
２０天平均 １﹒９５６ 加權平均價 ２﹒０７８
５０天平均 １﹒９５１ ＲＳＩ１４ ６７﹒７６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３９７﹒６６萬元；暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
力高集團（０１６２２） ２﹒１７０ ＋９﹒６０
新地（０００１６） ９２﹒４００ ＋０﹒４９
中海外（００６８８） ２２﹒８００ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３４０ －０﹒８５
龍湖（００９６０） ２８﹒５００ －２﹒２３
潤地（０１１０９） ３４﹒６００ ＋０﹒２９
長實（０１１１３） ５５﹒５５０ ＋０﹒７３
碧桂園（０２００７） ３﹒４２０ ＋０﹒５９
萬科企業（０２２０２） １５﹒８００ －０﹒１３
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動