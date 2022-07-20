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01622 力高集團
即時 按盤價 跌2.190 -0.010 (-0.455%)
大手異動

20/07/2022 11:33

《異動股》力高集團漲近１０％突破１００天線，報２﹒１７元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》力高集團（０１６２２）升９﹒６％，報２﹒１７元，升穿
１００天線（２﹒０９７元），最高價２﹒１８元，創１個月新高，最低價１﹒９９元；成交
４１６萬股，成交金額８６４﹒２２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３９７﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１７﹒８７萬元，加權平均
成交價２﹒１２５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９５﹒３６萬元，加
權平均成交價２﹒０８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２１０４７，升３８６點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報７２３４，
升１３６點或１﹒９３％；恒生科技指數報４６１３，升１０７點或２﹒３８％；主板成交
４５６﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒１７０　變動　　　　　＋９﹒６０％
　　最高價　　　２﹒１８０　最低價　　　　　１﹒９９０
　　成交股數　　４１６萬股　成交金額　　８６４﹒２２萬
　　１０天平均　１﹒９４１　歷史波幅％　　３４﹒９８９
　　２０天平均　１﹒９５６　加權平均價　　　２﹒０７８
　　５０天平均　１﹒９５１　ＲＳＩ１４　　６７﹒７６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３９７﹒６６萬元；暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力高集團（０１６２２）　　　　２﹒１７０　＋９﹒６０
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒４００　＋０﹒４９
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８００　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３４０　－０﹒８５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒５００　－２﹒２３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒６００　＋０﹒２９
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒５５０　＋０﹒７３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４２０　＋０﹒５９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８００　－０﹒１３
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３２５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
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