《異動股》海底撈漲逾５％突破１０天線，報１６﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》海底撈（０６８６２）升５﹒２３％，報１６﹒５元，升穿
１０天線（１６﹒４２８元），最高價１６﹒５元，最低價１５﹒８元；成交７１５﹒４３萬股
，成交金額１﹒１６億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３５７﹒８５萬元，加權平均成交價１６﹒２３４
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額６４５﹒７２萬元，加權平均成交價
１６﹒１８９元。
現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６１７，升１１０點或２﹒４６％；主板成交
４６２﹒３１億元。
上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒５００ 變動 ＋５﹒２３％
最高價 １６﹒５００ 最低價 １５﹒８００
成交股數 ７１５﹒４３萬股 成交金額 １﹒１６億
１０天平均 １６﹒４２８ 歷史波幅％ ６３﹒３１５
２０天平均 １６﹒７８７ 加權平均價 １６﹒１９８
５０天平均 １５﹒４４８ ＲＳＩ１４ ５１﹒６６４
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒５０ ＋５﹒２３
潤啤（００２９１） ５３﹒６０ ＋３﹒２８
特步國際（０１３６８） １４﹒３０ ＋３﹒３２
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋１﹒８０
安踏體育（０２０２０） ９４﹒４５ ＋３﹒１１
申洲國際（０２３１３） ８６﹒８０ ＋２﹒７２
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒８０ ＋１﹒０７
李寧（０２３３１） ６８﹒１０ ＋２﹒０２
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒５５ －１﹒３８
九毛九（０９９２２） １７﹒７２ ＋２﹒０７
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（ｅｄ）
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