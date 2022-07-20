《異動股》海底撈漲逾５％突破１０天線，報１６﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》海底撈（０６８６２）升５﹒２３％，報１６﹒５元，升穿

１０天線（１６﹒４２８元），最高價１６﹒５元，最低價１５﹒８元；成交７１５﹒４３萬股

，成交金額１﹒１６億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３５７﹒８５萬元，加權平均成交價１６﹒２３４

元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額６４５﹒７２萬元，加權平均成交價

１６﹒１８９元。

現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３８，

升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６１７，升１１０點或２﹒４６％；主板成交

４６２﹒３１億元。

上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒５００ 變動 ＋５﹒２３％

最高價 １６﹒５００ 最低價 １５﹒８００

成交股數 ７１５﹒４３萬股 成交金額 １﹒１６億

１０天平均 １６﹒４２８ 歷史波幅％ ６３﹒３１５

２０天平均 １６﹒７８７ 加權平均價 １６﹒１９８

５０天平均 １５﹒４４８ ＲＳＩ１４ ５１﹒６６４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒５０ ＋５﹒２３

潤啤（００２９１） ５３﹒６０ ＋３﹒２８

特步國際（０１３６８） １４﹒３０ ＋３﹒３２

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋１﹒８０

安踏體育（０２０２０） ９４﹒４５ ＋３﹒１１

申洲國際（０２３１３） ８６﹒８０ ＋２﹒７２

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒８０ ＋１﹒０７

李寧（０２３３１） ６８﹒１０ ＋２﹒０２

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒５５ －１﹒３８

九毛九（０９９２２） １７﹒７２ ＋２﹒０７

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（ｅｄ）

