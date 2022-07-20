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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.180 -0.140 (-0.858%)
大手異動

20/07/2022 11:38

《異動股》海底撈漲逾５％突破１０天線，報１６﹒５元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》海底撈（０６８６２）升５﹒２３％，報１６﹒５元，升穿
１０天線（１６﹒４２８元），最高價１６﹒５元，最低價１５﹒８元；成交７１５﹒４３萬股
，成交金額１﹒１６億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３５７﹒８５萬元，加權平均成交價１６﹒２３４
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額６４５﹒７２萬元，加權平均成交價
１６﹒１８９元。
　　現時，恒生指數報２１０５８，升３９７點或１﹒９２％；恒生中國企業指數報７２３８，
升１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４６１７，升１１０點或２﹒４６％；主板成交
４６２﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒５００　變動　　　　＋５﹒２３％
　　最高價　　　　　１６﹒５００　最低價　　　１５﹒８００
　　成交股數　　７１５﹒４３萬股　成交金額　　　１﹒１６億
　　１０天平均　　　１６﹒４２８　歷史波幅％　６３﹒３１５
　　２０天平均　　　１６﹒７８７　加權平均價　１６﹒１９８
　　５０天平均　　　１５﹒４４８　ＲＳＩ１４　５１﹒６６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３６６９﹒７１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒５０　＋５﹒２３
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６０　＋３﹒２８
　　特步國際（０１３６８）　１４﹒３０　＋３﹒３２
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　＋１﹒８０
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒４５　＋３﹒１１
　　申洲國際（０２３１３）　８６﹒８０　＋２﹒７２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒８０　＋１﹒０７
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒１０　＋２﹒０２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒５５　－１﹒３８
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７２　＋２﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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