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01773 天立國際控股
即時 按盤價 跌1.110 -0.090 (-7.500%)
大手異動

20/07/2022 11:59

《異動股》天立國際控股升近２９％破１００天線，報１﹒０７元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》天立國際控股（０１７７３）升２８﹒９２％，報１﹒０７元
，升穿１００天線（０﹒８８３元），最高價１﹒０８元，最低價０﹒８３元；成交
７１８４﹒４萬股，成交金額６９９９﹒７８萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２７２２﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為順安證券資產管理，金額９１﹒４８萬元，加
權平均成交價０﹒８９３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５６８﹒４９
萬元，加權平均成交價０﹒９７２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３７﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２１０２４，升３６３點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２２８，
升１３０點或１﹒８４％；恒生科技指數報４６１０，升１０４點或２﹒３１％；主板成交
４８９﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒０７０　變動　　　　　＋２８﹒９２％
　　最高價　　　　　　１﹒０８０　最低價　　　　　　０﹒８３０
　　成交股數　　７１８４﹒４萬股　成交金額　　６９９９﹒７８萬
　　１０天平均　　　　０﹒８９９　歷史波幅％　　　７０﹒９８７
　　２０天平均　　　　０﹒９７５　加權平均價　　　　０﹒９７４
　　５０天平均　　　　０﹒８３５　ＲＳＩ１４　　　５８﹒６６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２７２２﹒９１萬元；
暫連升３日，累計升幅３７﹒１８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０７　＋２８﹒９２
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒５６　　＋３﹒７９
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒９５　　＋４﹒９８
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒７０　　＋６﹒０６
　　思考樂教育（０１７６９）　　　０﹒７２　＋２０﹒００
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒５４　　－０﹒５６
　　中國春來（０１９６９）　　　　２﹒６２　　＋１﹒５５
　　華夏視聽教育（０１９８１）　　１﹒３１　　＋６﹒５０
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２７　　＋５﹒８３
　　新東方（０９９０１）　　　　１８﹒００　　＋３﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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