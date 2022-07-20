《異動股》天立國際控股升近２９％破１００天線，報１﹒０７元

《經濟通通訊社２０日專訊》天立國際控股（０１７７３）升２８﹒９２％，報１﹒０７元
，升穿１００天線（０﹒８８３元），最高價１﹒０８元，最低價０﹒８３元；成交
７１８４﹒４萬股，成交金額６９９９﹒７８萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
２７２２﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為順安證券資產管理，金額９１﹒４８萬元，加
權平均成交價０﹒８９３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５６８﹒４９
萬元，加權平均成交價０﹒９７２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３７﹒１８％。
現時，恒生指數報２１０２４，升３６３點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報７２２８，
升１３０點或１﹒８４％；恒生科技指數報４６１０，升１０４點或２﹒３１％；主板成交
４８９﹒７９億元。
上證綜合指數報３３０１，升２１點或０﹒６７％，成交２３５４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２５７１，升７６點或０﹒６１％，成交１５２７﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０７０ 變動 ＋２８﹒９２％
最高價 １﹒０８０ 最低價 ０﹒８３０
成交股數 ７１８４﹒４萬股 成交金額 ６９９９﹒７８萬
１０天平均 ０﹒８９９ 歷史波幅％ ７０﹒９８７
２０天平均 ０﹒９７５ 加權平均價 ０﹒９７４
５０天平均 ０﹒８３５ ＲＳＩ１４ ５８﹒６６１
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２７２２﹒９１萬元；
暫連升３日，累計升幅３７﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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天立國際控股（０１７７３） １﹒０７ ＋２８﹒９２
中國東方教育（００６６７） ３﹒５６ ＋３﹒７９
中教控股（００８３９） ６﹒９５ ＋４﹒９８
希望教育（０１７６５） ０﹒７０ ＋６﹒０６
思考樂教育（０１７６９） ０﹒７２ ＋２０﹒００
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒５４ －０﹒５６
中國春來（０１９６９） ２﹒６２ ＋１﹒５５
華夏視聽教育（０１９８１） １﹒３１ ＋６﹒５０
宇華教育（０６１６９） １﹒２７ ＋５﹒８３
新東方（０９９０１） １８﹒００ ＋３﹒９３
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（ｅｄ）
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