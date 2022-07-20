《異動股》中國高速傳動漲逾１０％破１００天線，報４﹒９９元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國高速傳動（００６５８）升１０﹒１５％，報４﹒９９元

，升穿１００天線（４﹒６２８元），最高價５元，最低價４﹒６１元；成交４４２﹒３萬股，

成交金額２１１９﹒３１萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元

。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額８２﹒８９萬元，加權平均成交價

４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３６１﹒１４萬元，加權平均成交

價４﹒７５２元。

現時，恒生指數報２１０１５，升３５４點或１﹒７１％；恒生中國企業指數報７２２６，

升１２９點或１﹒８２％；恒生科技指數報４６１４，升１０８點或２﹒４％；主板成交

５１３﹒０１億元。

上證綜合指數報３３０５，升２５點或０﹒７８％，成交２４７７﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２５８８，升９３點或０﹒７５％，成交１６０３﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９９０ 變動 ＋１０﹒１５％

最高價 ５﹒０００ 最低價 ４﹒６１０

成交股數 ４４２﹒３萬股 成交金額 ２１１９﹒３１萬

１０天平均 ４﹒６６１ 歷史波幅％ ５６﹒５７３

２０天平均 ４﹒６４４ 加權平均價 ４﹒７９２

５０天平均 ４﹒４４６ ＲＳＩ１４ ６０﹒６１２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國高速傳動（００６５８） ４﹒９９０ ＋１０﹒１５

豐盛控股（００６０７） ０﹒１２３ ＋４﹒２４

信義光能（００９６８） １２﹒３８０ ＋２﹒８２

東方電氣（０１０７２） １０﹒４２０ ＋２﹒３６

哈電（０１１３３） ２﹒４７０ ＋０﹒４１

新特能源（０１７９９） ２３﹒６５０ ＋０﹒８５

金風科技（０２２０８） １４﹒４６０ ＋２﹒１２

上海電氣（０２７２７） ２﹒０７０ ＋０﹒４９

協鑫科技（０３８００） ３﹒６３０ －０﹒２７

福萊特玻璃（０６８６５） ２８﹒２００ ＋２﹒５５

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（ｅｄ）

