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00658 中國高速傳動
即時 按盤價 升5.390 +0.350 (+6.944%)
大手異動

20/07/2022 13:10

《異動股》中國高速傳動漲逾１０％破１００天線，報４﹒９９元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國高速傳動（００６５８）升１０﹒１５％，報４﹒９９元
，升穿１００天線（４﹒６２８元），最高價５元，最低價４﹒６１元；成交４４２﹒３萬股，
成交金額２１１９﹒３１萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額８２﹒８９萬元，加權平均成交價
４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３６１﹒１４萬元，加權平均成交
價４﹒７５２元。
　　現時，恒生指數報２１０１５，升３５４點或１﹒７１％；恒生中國企業指數報７２２６，
升１２９點或１﹒８２％；恒生科技指數報４６１４，升１０８點或２﹒４％；主板成交
５１３﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３３０５，升２５點或０﹒７８％，成交２４７７﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８８，升９３點或０﹒７５％，成交１６０３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒９９０　變動　　　　　＋１０﹒１５％
　　最高價　　　　　５﹒０００　最低價　　　　　　４﹒６１０
　　成交股數　　４４２﹒３萬股　成交金額　　２１１９﹒３１萬
　　１０天平均　　　４﹒６６１　歷史波幅％　　　５６﹒５７３
　　２０天平均　　　４﹒６４４　加權平均價　　　　４﹒７９２
　　５０天平均　　　４﹒４４６　ＲＳＩ１４　　　６０﹒６１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國高速傳動（００６５８）　　４﹒９９０　＋１０﹒１５
　　豐盛控股（００６０７）　　　　０﹒１２３　　＋４﹒２４
　　信義光能（００９６８）　　　１２﹒３８０　　＋２﹒８２
　　東方電氣（０１０７２）　　　１０﹒４２０　　＋２﹒３６
　　哈電（０１１３３）　　　　　　２﹒４７０　　＋０﹒４１
　　新特能源（０１７９９）　　　２３﹒６５０　　＋０﹒８５
　　金風科技（０２２０８）　　　１４﹒４６０　　＋２﹒１２
　　上海電氣（０２７２７）　　　　２﹒０７０　　＋０﹒４９
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒６３０　　－０﹒２７
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　２８﹒２００　　＋２﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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