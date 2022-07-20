《異動股》中國高速傳動漲逾１０％破１００天線，報４﹒９９元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國高速傳動（００６５８）升１０﹒１５％，報４﹒９９元
，升穿１００天線（４﹒６２８元），最高價５元，最低價４﹒６１元；成交４４２﹒３萬股，
成交金額２１１９﹒３１萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額８２﹒８９萬元，加權平均成交價
４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額３６１﹒１４萬元，加權平均成交
價４﹒７５２元。
現時，恒生指數報２１０１５，升３５４點或１﹒７１％；恒生中國企業指數報７２２６，
升１２９點或１﹒８２％；恒生科技指數報４６１４，升１０８點或２﹒４％；主板成交
５１３﹒０１億元。
上證綜合指數報３３０５，升２５點或０﹒７８％，成交２４７７﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２５８８，升９３點或０﹒７５％，成交１６０３﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒９９０ 變動 ＋１０﹒１５％
最高價 ５﹒０００ 最低價 ４﹒６１０
成交股數 ４４２﹒３萬股 成交金額 ２１１９﹒３１萬
１０天平均 ４﹒６６１ 歷史波幅％ ５６﹒５７３
２０天平均 ４﹒６４４ 加權平均價 ４﹒７９２
５０天平均 ４﹒４４６ ＲＳＩ１４ ６０﹒６１２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１１２４﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國高速傳動（００６５８） ４﹒９９０ ＋１０﹒１５
豐盛控股（００６０７） ０﹒１２３ ＋４﹒２４
信義光能（００９６８） １２﹒３８０ ＋２﹒８２
東方電氣（０１０７２） １０﹒４２０ ＋２﹒３６
哈電（０１１３３） ２﹒４７０ ＋０﹒４１
新特能源（０１７９９） ２３﹒６５０ ＋０﹒８５
金風科技（０２２０８） １４﹒４６０ ＋２﹒１２
上海電氣（０２７２７） ２﹒０７０ ＋０﹒４９
協鑫科技（０３８００） ３﹒６３０ －０﹒２７
福萊特玻璃（０６８６５） ２８﹒２００ ＋２﹒５５
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（ｅｄ）
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