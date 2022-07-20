《經濟通通訊社２０日專訊》盈富基金（０２８００）於１：１５ｐｍ錄得１手７２﹒１５
萬股特別盤，每股造２１﹒４８元，較上日收市價高１﹒２３％，涉資１５４９﹒７８萬元。
盈富基金現價升１﹒０４％，報２１﹒４４元；成交８０５０﹒５萬股，成交金額
１７﹒３６億元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒４５億元。（ｒｗ）
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20/07/2022 13:16
《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５５０萬元
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萬股特別盤，每股造２１﹒４８元，較上日收市價高１﹒２３％，涉資１５４９﹒７８萬元。
盈富基金現價升１﹒０４％，報２１﹒４４元；成交８０５０﹒５萬股，成交金額
１７﹒３６億元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒４５億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
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