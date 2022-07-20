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08096 賞之味
即時 按盤價 不變0.058 0.000 (0.000%)
大手異動

20/07/2022 13:31

《異動股》賞之味漲逾４２％突破２０天線，報０﹒０５４元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》賞之味（０８０９６）升４２﹒１１％，報０﹒０５４元，升
穿２０天線（０﹒０４６元），最高價０﹒０５５元，最低價０﹒０３７元；成交１５７２萬股
，成交金額７２﹒３萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２８﹒７４萬元。現時最
大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額２﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒０５元；現時最大
淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額８﹒５萬元，加權平均成交價０﹒０４６元。
　　現時，恒生指數報２０９５６，升２９５點或１﹒４３％；恒生中國企業指數報７２０４，
升１０６點或１﹒５１％；恒生科技指數報４５９３，升８７點或１﹒９３％；主板成交
５６０﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２９７，升１８點或０﹒５５％，成交２７１９﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３５，升４０點或０﹒３２％，成交１７６０﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０５４　變動　　　　＋４２﹒１１％
　　最高價　　　　０﹒０５５　最低價　　　　　０﹒０３７
　　成交股數　　１５７２萬股　成交金額　　　　７２﹒３萬
　　１０天平均　　０﹒０４１　歷史波幅％　　９１﹒４１７
　　２０天平均　　０﹒０４６　加權平均價　　　０﹒０４６
　　５０天平均　　０﹒０５５　ＲＳＩ１４　　５７﹒６９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２８﹒７４萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:49
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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