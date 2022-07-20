《異動股》賞之味漲逾４２％突破２０天線，報０﹒０５４元

《經濟通通訊社２０日專訊》賞之味（０８０９６）升４２﹒１１％，報０﹒０５４元，升

穿２０天線（０﹒０４６元），最高價０﹒０５５元，最低價０﹒０３７元；成交１５７２萬股

，成交金額７２﹒３萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２８﹒７４萬元。現時最

大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額２﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒０５元；現時最大

淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額８﹒５萬元，加權平均成交價０﹒０４６元。

現時，恒生指數報２０９５６，升２９５點或１﹒４３％；恒生中國企業指數報７２０４，

升１０６點或１﹒５１％；恒生科技指數報４５９３，升８７點或１﹒９３％；主板成交

５６０﹒９８億元。

上證綜合指數報３２９７，升１８點或０﹒５５％，成交２７１９﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２５３５，升４０點或０﹒３２％，成交１７６０﹒１８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０５４ 變動 ＋４２﹒１１％

最高價 ０﹒０５５ 最低價 ０﹒０３７

成交股數 １５７２萬股 成交金額 ７２﹒３萬

１０天平均 ０﹒０４１ 歷史波幅％ ９１﹒４１７

２０天平均 ０﹒０４６ 加權平均價 ０﹒０４６

５０天平均 ０﹒０５５ ＲＳＩ１４ ５７﹒６９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２８﹒７４萬元



（ｅｄ）

