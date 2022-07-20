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03988 中國銀行
即時 按盤價 跌2.760 -0.010 (-0.361%)
大手異動

20/07/2022 13:54

《大手成交》中行一手約２９００萬股交叉盤，涉資８０２０萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中行（０３９８８）於１：５３ｐｍ錄得１手２９００﹒４萬
股交叉盤，每股造２﹒７６５元，較上日收市價高０﹒５５％，涉資８０１９﹒６１萬元。
　　中行現價升０﹒７３％，報２﹒７７元；成交１﹒２４億股，成交金額３﹒４２億元，主動
買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５５６６﹒８８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
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