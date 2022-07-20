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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升105.200 +4.300 (+4.262%)
大手異動

20/07/2022 09:41

《中概異動》科技股反彈，阿里高開近４％；騰訊、京東升近３％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》科技股反彈。阿里（０９９８８）現價升３﹒８７％，報
１０４﹒８元，該股成交約２４２萬股，涉資２﹒５２億元；騰訊（００７００）升２﹒６４％
，報３４２元；京東集團（０９６１８）升２﹒６６％，報２４７﹒４元；美團（０３６９０）
升２﹒３８％，報１９３﹒６元。
　　美國參議院即將對５２０億美元美國晶片法案發起首輪投票，鼓勵企業在美國設廠，消息刺
激科技股上揚。中概科技股造好，愛奇藝（ＩＱ）升９﹒７２％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升
４﹒４６％；汽車之家（ＡＴＨＭ）、萬國數據（ＧＤＳ）、網易（ＮＴＥＳ）升逾２﹒７％；
阿里巴巴（ＢＡＢＡ）、京東（ＪＤ）就升逾１％。
　　另外，ＡＤＲ港股比例指數升２２８點，收報２０８８９。科技股方面，阿里巴巴ＡＤＲ較
港股升１﹒８７％，折合約１０２﹒７９港元；騰訊ＡＤＲ較港股升１﹒６６％，折合約
３３８﹒７４港元；美團ＡＤＲ較港股升１﹒６５％，折合約１９２﹒２１港元。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２０９５９，升３０１點，低水９點。即月國指期貨報７２１１，升１１５點
，高水５點。即月科指期貨新報４５９９，升１０２點，低水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０４﹒８元　升３﹒８７％
　　騰訊（００７００）　　　　　　　３４２元　升２﹒６４％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４７﹒４元　升２﹒６６％
　　美團（０３６９０）　　　　　１９３﹒６元　升２﹒３８％
　　小米（０１８１０）　　　　　　１３﹒１元　升１﹒３９％
　　快手（０１０２４）　　　　　８１﹒５５元　升２﹒７７％
　　知乎（０２３９０）　　　　　　２３﹒８元　　　　無升跌
　　汽車之家－Ｓ（０２５１８）　　　　７０元　升０﹒０７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　　　２００元　　升５﹒６％
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２８﹒２元　升１﹒６２％
　　百度（０９８８８）　　　　　１４０﹒８元　升２﹒６２％
　　微博（０９８９８）　　　　　１５７﹒７元　升０﹒１９％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　　２５﹒３元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１４１﹒２元　升１﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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