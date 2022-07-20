《異動股》耐世特低開近５％，料中期盈轉虧１１００萬美元

《經濟通通訊社２０日專訊》耐世特（０１３１６）現價跌４﹒７５％，報５﹒４１元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０４％。該股成交約１５萬股，涉資８１萬元。

耐世特公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１１００萬美元，去年同期純利８３００萬

美元。虧損包括與若干美國遞延稅項資產有關約４９００萬美元非現金所得稅估值撥備，就該撥

備作調整後，經調整淨利潤為３８００萬美元。

該集團指，業績下滑主因通脹使商品價格、運費等成本上升，供應鏈中斷依舊，限制半導體

及其他零部件供應，持續疫情問題及烏克蘭衝突已影響整車生產計劃，致收入低於預期，製造業

務效率低下。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２０９７１，升３１３點，高水３點。即月國指期貨報７２１６，升１２０點

，高水１０點。即月科指期貨新報４６０１，升１０４點，高水１０點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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耐世特（０１３１６） ５﹒４１元 跌４﹒７５％

贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒１５元 升１﹒６９％

力勁科技（００５５８） １４﹒１８元 升２﹒４６％

億和控股（００８３８） １﹒６８元 升１﹒８２％

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒５０元 升２﹒８７％

比亞迪（０１２１１） ２９２﹒６０元 升０﹒９０％

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（ｈｃ）

