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01316 耐世特
即時 按盤價 跌5.240 -0.440 (-7.746%)
大手異動

20/07/2022 09:41

《異動股》耐世特低開近５％，料中期盈轉虧１１００萬美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》耐世特（０１３１６）現價跌４﹒７５％，報５﹒４１元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０４％。該股成交約１５萬股，涉資８１萬元。
　　耐世特公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１１００萬美元，去年同期純利８３００萬
美元。虧損包括與若干美國遞延稅項資產有關約４９００萬美元非現金所得稅估值撥備，就該撥
備作調整後，經調整淨利潤為３８００萬美元。
　　該集團指，業績下滑主因通脹使商品價格、運費等成本上升，供應鏈中斷依舊，限制半導體
及其他零部件供應，持續疫情問題及烏克蘭衝突已影響整車生產計劃，致收入低於預期，製造業
務效率低下。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２０９７１，升３１３點，高水３點。即月國指期貨報７２１６，升１２０點
，高水１０點。即月科指期貨新報４６０１，升１０４點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　耐世特（０１３１６）　　　　　５﹒４１元　跌４﹒７５％
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７８﹒１５元　升１﹒６９％
　　力勁科技（００５５８）　　　１４﹒１８元　升２﹒４６％
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒６８元　升１﹒８２％
　　比亞迪電子（００２８５）　　２１﹒５０元　升２﹒８７％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２９２﹒６０元　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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