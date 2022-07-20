《中概異動》小鵬高開１％，與一嗨出行戰略合作，今交付首批汽車

《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１﹒１２％，報１０８﹒７元

，該股成交約２萬股，涉資２６６萬元；蔚來（０９８６６）無升跌，報１６０﹒５元；理想汽

車（０２０１５）跌３﹒１５％，報１４７﹒８元；吉利汽車（００１７５）升１﹒８２％，報

１６﹒８元。

小鵬汽車表示，與內地召車平台一嗨出行正式達成戰略合作關係，雙方將在未來三年持續加

強車輛採購與運營合作，同時將推進完成超充體系共建、車輛運營與用戶服務體驗等，形成立體

化、多觸點、深層次合作形態，推進智能出行生態的新嘗試。

此外，據內媒報道指，小鵬汽車今日向一嗨出行進行了首批車輛的交付，這些車輛將在今年

暑假在７個城市率先上線，包括廣州、深圳、天津、杭州、鄭州、海口和三亞。



＊隔晚美股挫逾３％＊



另外，隔晚美股三大指數反彈，惟中概汽車股「蔚小理」低收。蔚來（ＮＩＯ）、小鵬

（ＸＰＥＶ）挫逾３％；理想（ＬＩ）跌４﹒７２％。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２１００４，升３４６點，高水３６點。即月國指期貨報７２２８，升１３２

點，高水２２點。即月科指期貨新報４６１０，升１１３點，高水１０點。

上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） １０８﹒７元 升１﹒１２％

蔚來（０９８６６） １６０﹒５元 無升跌

理想汽車（０２０１５） １４７﹒８元 跌３﹒１５％

吉利汽車（００１７５） １６﹒８元 升１﹒８２％

比亞迪（０１２１１） ２９２﹒６元 升０﹒９％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒７９元 升０﹒３９％

長汽（０２３３３） １３﹒６２元 升１﹒１９％

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（ｅｒ）

