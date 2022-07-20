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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌105.000 -2.500 (-2.326%)
大手異動

20/07/2022 09:41

《中概異動》小鵬高開１％，與一嗨出行戰略合作，今交付首批汽車

　　《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１﹒１２％，報１０８﹒７元
，該股成交約２萬股，涉資２６６萬元；蔚來（０９８６６）無升跌，報１６０﹒５元；理想汽
車（０２０１５）跌３﹒１５％，報１４７﹒８元；吉利汽車（００１７５）升１﹒８２％，報
１６﹒８元。
　　小鵬汽車表示，與內地召車平台一嗨出行正式達成戰略合作關係，雙方將在未來三年持續加
強車輛採購與運營合作，同時將推進完成超充體系共建、車輛運營與用戶服務體驗等，形成立體
化、多觸點、深層次合作形態，推進智能出行生態的新嘗試。
　　此外，據內媒報道指，小鵬汽車今日向一嗨出行進行了首批車輛的交付，這些車輛將在今年
暑假在７個城市率先上線，包括廣州、深圳、天津、杭州、鄭州、海口和三亞。
　
＊隔晚美股挫逾３％＊
　
　　另外，隔晚美股三大指數反彈，惟中概汽車股「蔚小理」低收。蔚來（ＮＩＯ）、小鵬
（ＸＰＥＶ）挫逾３％；理想（ＬＩ）跌４﹒７２％。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２１００４，升３４６點，高水３６點。即月國指期貨報７２２８，升１３２
點，高水２２點。即月科指期貨新報４６１０，升１１３點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０８﹒７元　升１﹒１２％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６０﹒５元　　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１４７﹒８元　跌３﹒１５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒８元　升１﹒８２％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９２﹒６元　　升０﹒９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒７９元　升０﹒３９％
　　長汽（０２３３３）　　　１３﹒６２元　升１﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
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