《異動股》傳ＥＣＢ正考慮加息０﹒５厘，匯控升１％，渣打升３％

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒３３％，報４９﹒４５元，該

股成交約７萬股，涉資３４４萬元。渣打（０２８８８）升２﹒９１％，報５４﹒７５元，以現

價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒３５％。

歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２１日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息５０個基點

的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二（１９日）紐約時段反彈０﹒８３％至

１﹒０２２８，是本月６日以來最高。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２０９９５，升３３７點，高水２７點。即月國指期貨報７２２７，升１３１

點，高水２１點。即月科指期貨新報４６０７，升１１０點，高水１０點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４９﹒４５元 升１﹒３３％

渣打（０２８８８） ５４﹒７５元 升２﹒９１％

恒生（０００１１） １２８﹒００元 升０﹒３１％

中銀（０２３８８） ２７﹒８０元 升０﹒９１％

東亞（０００２３） １０﹒１０元 升０﹒２０％

大新銀行集團（０２３５６） ６﹒０５元 升０﹒３３％

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（ｈｃ）

