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00005 滙豐控股
即時 按盤價 升49.400 +0.600 (+1.230%)
大手異動

20/07/2022 09:42

《異動股》傳ＥＣＢ正考慮加息０﹒５厘，匯控升１％，渣打升３％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒３３％，報４９﹒４５元，該
股成交約７萬股，涉資３４４萬元。渣打（０２８８８）升２﹒９１％，報５４﹒７５元，以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒３５％。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２１日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息５０個基點
的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二（１９日）紐約時段反彈０﹒８３％至
１﹒０２２８，是本月６日以來最高。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２０９９５，升３３７點，高水２７點。即月國指期貨報７２２７，升１３１
點，高水２１點。即月科指期貨新報４６０７，升１１０點，高水１０點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　４９﹒４５元　升１﹒３３％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒７５元　升２﹒９１％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２８﹒００元　升０﹒３１％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２７﹒８０元　升０﹒９１％
　　東亞（０００２３）　　　　　　１０﹒１０元　升０﹒２０％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　６﹒０５元　升０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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