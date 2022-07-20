《異動股》傳ＥＣＢ正考慮加息０﹒５厘，匯控升１％，渣打升３％

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒３３％，報４９﹒４５元，該
股成交約７萬股，涉資３４４萬元。渣打（０２８８８）升２﹒９１％，報５４﹒７５元，以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒３５％。
歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２１日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息５０個基點
的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二（１９日）紐約時段反彈０﹒８３％至
１﹒０２２８，是本月６日以來最高。
現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
即月期指新報２０９９５，升３３７點，高水２７點。即月國指期貨報７２２７，升１３１
點，高水２１點。即月科指期貨新報４６０７，升１１０點，高水１０點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４９﹒４５元 升１﹒３３％
渣打（０２８８８） ５４﹒７５元 升２﹒９１％
恒生（０００１１） １２８﹒００元 升０﹒３１％
中銀（０２３８８） ２７﹒８０元 升０﹒９１％
東亞（０００２３） １０﹒１０元 升０﹒２０％
大新銀行集團（０２３５６） ６﹒０５元 升０﹒３３％
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（ｈｃ）
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