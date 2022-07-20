《異動股》藥明康德高開近２％，斥逾１４億美元建新加坡研產基地

《經濟通通訊社２０日專訊》藥明康德（０２３５９）現價升１﹒９６％，報１０４﹒２元

，該股成交約４２０４股，涉資４４萬元；藥明生物（０２２６９）升３﹒１６％，報８０元；

中國生物製藥（０１１７７）升０﹒４１％，報４﹒８４元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升

２﹒３％，報３１﹒２元。

藥明康德計劃在新加坡建立研發和生產基地，並預計在未來１０年累計投資２０億新元（約

合１４﹒３億美元）用於新基地的建設，從而更好地為全球合作夥伴賦能，不斷加速醫藥創新進

程，造福全球病人。

此項投資總額會根據公司業務發展需要，在未來１０年內分階段進行投入。新基地的設立將

會進一步拓展集團一體化賦能平台的能力和規模。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２０９９９，升３４１點，高水３１點。即月國指期貨報７２２６，升１３０

點，高水２０點。即月科指期貨新報４６１３，升１１６點，高水１３點。

上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明康德（０２３５９） １０４﹒２元 升１﹒９６％

藥明生物（０２２６９） ８０元 升３﹒１６％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８４元 升０﹒４１％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３１﹒２元 升２﹒３％

信達生物（０１８０１） ３６﹒６元 升３﹒３９％

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒７元 升１﹒３３％

泰格醫藥（０３３４７） ８９﹒７元 升１﹒３％

康龍化成（０３７５９） ６５﹒８５元 跌１﹒７２％

康方生物（０９９２６） ２３元 升２﹒６８％

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（ｅｒ）

