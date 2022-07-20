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02359 藥明康德
即時 按盤價 升106.500 +4.300 (+4.207%)
大手異動

20/07/2022 09:42

《異動股》藥明康德高開近２％，斥逾１４億美元建新加坡研產基地

　　《經濟通通訊社２０日專訊》藥明康德（０２３５９）現價升１﹒９６％，報１０４﹒２元
，該股成交約４２０４股，涉資４４萬元；藥明生物（０２２６９）升３﹒１６％，報８０元；
中國生物製藥（０１１７７）升０﹒４１％，報４﹒８４元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升
２﹒３％，報３１﹒２元。
　　藥明康德計劃在新加坡建立研發和生產基地，並預計在未來１０年累計投資２０億新元（約
合１４﹒３億美元）用於新基地的建設，從而更好地為全球合作夥伴賦能，不斷加速醫藥創新進
程，造福全球病人。
　　此項投資總額會根據公司業務發展需要，在未來１０年內分階段進行投入。新基地的設立將
會進一步拓展集團一體化賦能平台的能力和規模。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２０９９９，升３４１點，高水３１點。即月國指期貨報７２２６，升１３０
點，高水２０點。即月科指期貨新報４６１３，升１１６點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（０２３５９）　　　　１０４﹒２元　升１﹒９６％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　　８０元　升３﹒１６％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒８４元　升０﹒４１％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３１﹒２元　　升２﹒３％
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３６﹒６元　升３﹒３９％
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　１０﹒７元　升１﹒３３％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　８９﹒７元　　升１﹒３％
　　康龍化成（０３７５９）　　　　６５﹒８５元　跌１﹒７２％
　　康方生物（０９９２６）　　　　　　　２３元　升２﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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