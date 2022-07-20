《異動股》商湯（２０）高開近４％，昨首度回購６７０萬股

《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）現價升３﹒８１％，報２﹒１８元，該股

成交約４６４萬股，涉資１０１２萬元。

商湯科技（００２０）公布，昨日（１９日）回購６７０萬股，每股價格２﹒１元，涉資

１４０７萬元。根據公司年報披露，公司目前現金儲備充裕，截止至２０２１年１２月３１日，

公司現金及現金等價物以及定期存款總額為２１５億元人民幣，有力支撐公司行使購回授權以及

今後長期發展。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２０９９０，升３３２點，高水２２點。即月國指期貨報７２２０，升１２４

點，高水１４點。即月科指期貨新報４６０５，升１０８點，高水１０點。

上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交５１﹒４３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒１８元 升３﹒８１％

百度（０９８８８） １４０﹒８０元 升２﹒６２％

騰訊（００７００） ３４２﹒００元 升２﹒６４％

美團（０３６９０） １９３﹒６０元 升２﹒３８％

阿里（０９９８８） １０４﹒８０元 升３﹒８７％

網易（０９９９９） １４１﹒２０元 升１﹒８８％

京東集團（０９６１８） ２４７﹒４０元 升２﹒６６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒００元 升５﹒６０％

快手（０１０２４） ８１﹒５５元 升２﹒７７％

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（ｈｃ）

