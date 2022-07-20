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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.340 +0.240 (+11.429%)
大手異動

20/07/2022 09:42

《異動股》商湯（２０）高開近４％，昨首度回購６７０萬股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》商湯（０００２０）現價升３﹒８１％，報２﹒１８元，該股
成交約４６４萬股，涉資１０１２萬元。
　　商湯科技（００２０）公布，昨日（１９日）回購６７０萬股，每股價格２﹒１元，涉資
１４０７萬元。根據公司年報披露，公司目前現金儲備充裕，截止至２０２１年１２月３１日，
公司現金及現金等價物以及定期存款總額為２１５億元人民幣，有力支撐公司行使購回授權以及
今後長期發展。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２０９９０，升３３２點，高水２２點。即月國指期貨報７２２０，升１２４
點，高水１４點。即月科指期貨新報４６０５，升１０８點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交５１﹒４３億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒１８元　升３﹒８１％
　　百度（０９８８８）　　　１４０﹒８０元　升２﹒６２％
　　騰訊（００７００）　　　３４２﹒００元　升２﹒６４％
　　美團（０３６９０）　　　１９３﹒６０元　升２﹒３８％
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒８０元　升３﹒８７％
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒２０元　升１﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒４０元　升２﹒６６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２００﹒００元　升５﹒６０％
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒５５元　升２﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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