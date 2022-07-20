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01801 信達生物
即時 按盤價 升37.500 +2.100 (+5.932%)
大手異動

20/07/2022 09:43

《異動股》信達生物高開３％，白血病藥上市申請獲納入優先審評

　　《經濟通通訊社２０日專訊》信達生物（０１８０１）現價升３﹒３９％，報３６﹒６元，
該股成交約３萬股，涉資１２７萬元；亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）升４﹒５３％，報１８元；
藥明康德（０２３５９）升１﹒９６％，報１０４﹒２元；藥明生物（０２２６９）升
３﹒１６％，報８０元。
　　信達生物宣布，用於治療一代和二代酪氨酸激酶抑制劑（「ＴＫＩｓ」）耐藥和╱或不耐受
的慢性髓細胞白血病慢性期（「ＣＭＬ－ＣＰ」）患者的藥物奧雷巴替尼（商品名：耐立克），
獲國家藥監局受理並納入優先審評。
　　集團指，這是耐立克繼２０２１年１１月附條件批准上市後的又一重要進展，有望加速惠及
更多、更廣泛的中國慢性髓細胞白血病患者。集團續指，耐立克在中國的商業化推廣由公司與亞
盛醫藥集團共同負責。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國
企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２１００８，升３５０點，高水４０點。即月國指期貨報７２２７，升１３１
點，高水２１點。即月科指期貨新報４６１７，升１２０點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３６﹒６元　升３﹒３９％
　　亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）　　　　　１８元　升４﹒５３％
　　藥明康德（０２３５９）　　　　１０４﹒２元　升１﹒９６％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　　８０元　升３﹒１６％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒８４元　升０﹒４１％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３１﹒２元　　升２﹒３％
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　１０﹒７元　升１﹒３３％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　８９﹒７元　　升１﹒３％
　　康龍化成（０３７５９）　　　　６５﹒８５元　跌１﹒７２％
　　康方生物（０９９２６）　　　　　　　２３元　升２﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:19
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