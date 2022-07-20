《異動股》信達生物高開３％，白血病藥上市申請獲納入優先審評

《經濟通通訊社２０日專訊》信達生物（０１８０１）現價升３﹒３９％，報３６﹒６元，

該股成交約３萬股，涉資１２７萬元；亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）升４﹒５３％，報１８元；

藥明康德（０２３５９）升１﹒９６％，報１０４﹒２元；藥明生物（０２２６９）升

３﹒１６％，報８０元。

信達生物宣布，用於治療一代和二代酪氨酸激酶抑制劑（「ＴＫＩｓ」）耐藥和╱或不耐受

的慢性髓細胞白血病慢性期（「ＣＭＬ－ＣＰ」）患者的藥物奧雷巴替尼（商品名：耐立克），

獲國家藥監局受理並納入優先審評。

集團指，這是耐立克繼２０２１年１１月附條件批准上市後的又一重要進展，有望加速惠及

更多、更廣泛的中國慢性髓細胞白血病患者。集團續指，耐立克在中國的商業化推廣由公司與亞

盛醫藥集團共同負責。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或升１﹒４９％，主板成交２２﹒７３億元。國

企指數報７２０６，升１０８點或升１﹒５３％。恒生科技指數報４５９９，升９３點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２１００８，升３５０點，高水４０點。即月國指期貨報７２２７，升１３１

點，高水２１點。即月科指期貨新報４６１７，升１２０點，高水１７點。

上證綜合指數報３２９１，升１２點或升０﹒３７％，成交２６﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５１，升５６點或升０﹒４５％，成交１３﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３６﹒６元 升３﹒３９％

亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５） １８元 升４﹒５３％

藥明康德（０２３５９） １０４﹒２元 升１﹒９６％

藥明生物（０２２６９） ８０元 升３﹒１６％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８４元 升０﹒４１％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３１﹒２元 升２﹒３％

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒７元 升１﹒３３％

泰格醫藥（０３３４７） ８９﹒７元 升１﹒３％

康龍化成（０３７５９） ６５﹒８５元 跌１﹒７２％

康方生物（０９９２６） ２３元 升２﹒６８％

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（ｅｒ）

