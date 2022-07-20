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02322 香港潮商集團
即時 按盤價 升0.830 +0.020 (+2.469%)
大手異動

20/07/2022 14:00

《異動股》香港潮商集團（０２３２２）跌逾１％，報０﹒８１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港潮商集團（０２３２２）跌１﹒２２％，報０﹒８１元，
最低價０﹒７８元，創５２周新低，最高價１﹒０７元，創５２周新高；成交１０６９﹒６萬股
，成交金額８９７﹒２７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７３１﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為美銀，金額６萬元，加權平均成交價０﹒８５元；現時最大淨被動賣出
券商為金利豐證券，金額５０４萬元，加權平均成交價０﹒８４元。
　　現時，恒生指數報２０９７３，升３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７２０９，
升１１２點或１﹒５８％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交
６０３﹒６１億元。
　　上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６４％，成交３０２６﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５０，升５５點或０﹒４４％，成交１９５５﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒８１０　變動　　　　　－１﹒２２％
　　最高價　　　　　　１﹒０７０　最低價　　　　　０﹒７８０
　　成交股數　　１０６９﹒６萬股　成交金額　　８９７﹒２７萬
　　１０天平均　　　　０﹒８３１　歷史波幅％　　２４﹒４４２
　　２０天平均　　　　０﹒８４７　加權平均價　　　０﹒８３９
　　５０天平均　　　　０﹒８６９　ＲＳＩ１４　　３４﹒８０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低，創５２周新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入
７３１﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港潮商集團（０２３２２）　０﹒８１０　－１﹒２２
　　東岳集團（００１８９）　　　９﹒２５０　＋１﹒４３
　　上石化（００３３８）　　　　１﹒３００　＋０﹒７８
　　天德化工（００６０９）　　　２﹒５６０　＋０﹒３９
　　理文化工（００７４６）　　　７﹒２００　　　無升跌
　　榮暉國際（００９９０）　　　１﹒０５０　　　無升跌
　　帝王實業控股（０１９５０）　０﹒１９２　＋１﹒０５
　　彩客新能源（０１９８６）　　１﹒９６０　＋４﹒２６
　　中國三江化工（０２１９８）　１﹒３１０　－２﹒９６
　　環球新材國際（０６６１６）　３﹒９９０　－０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
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