《異動股》香港潮商集團（０２３２２）跌逾１％，報０﹒８１元

《經濟通通訊社２０日專訊》香港潮商集團（０２３２２）跌１﹒２２％，報０﹒８１元，
最低價０﹒７８元，創５２周新低，最高價１﹒０７元，創５２周新高；成交１０６９﹒６萬股
，成交金額８９７﹒２７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７３１﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為美銀，金額６萬元，加權平均成交價０﹒８５元；現時最大淨被動賣出
券商為金利豐證券，金額５０４萬元，加權平均成交價０﹒８４元。
現時，恒生指數報２０９７３，升３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７２０９，
升１１２點或１﹒５８％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交
６０３﹒６１億元。
上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６４％，成交３０２６﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２５５０，升５５點或０﹒４４％，成交１９５５﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８１０ 變動 －１﹒２２％
最高價 １﹒０７０ 最低價 ０﹒７８０
成交股數 １０６９﹒６萬股 成交金額 ８９７﹒２７萬
１０天平均 ０﹒８３１ 歷史波幅％ ２４﹒４４２
２０天平均 ０﹒８４７ 加權平均價 ０﹒８３９
５０天平均 ０﹒８６９ ＲＳＩ１４ ３４﹒８０４
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股份狀態：創５２周新低，創５２周新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入
７３１﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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香港潮商集團（０２３２２） ０﹒８１０ －１﹒２２
東岳集團（００１８９） ９﹒２５０ ＋１﹒４３
上石化（００３３８） １﹒３００ ＋０﹒７８
天德化工（００６０９） ２﹒５６０ ＋０﹒３９
理文化工（００７４６） ７﹒２００ 無升跌
榮暉國際（００９９０） １﹒０５０ 無升跌
帝王實業控股（０１９５０） ０﹒１９２ ＋１﹒０５
彩客新能源（０１９８６） １﹒９６０ ＋４﹒２６
中國三江化工（０２１９８） １﹒３１０ －２﹒９６
環球新材國際（０６６１６） ３﹒９９０ －０﹒７５
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（ｅｄ）
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