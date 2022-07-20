《異動股》香港潮商集團（０２３２２）跌逾１％，報０﹒８１元

《經濟通通訊社２０日專訊》香港潮商集團（０２３２２）跌１﹒２２％，報０﹒８１元，

最低價０﹒７８元，創５２周新低，最高價１﹒０７元，創５２周新高；成交１０６９﹒６萬股

，成交金額８９７﹒２７萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７３１﹒０１萬元。現

時最大淨被動買入券商為美銀，金額６萬元，加權平均成交價０﹒８５元；現時最大淨被動賣出

券商為金利豐證券，金額５０４萬元，加權平均成交價０﹒８４元。

現時，恒生指數報２０９７３，升３１２點或１﹒５１％；恒生中國企業指數報７２０９，

升１１２點或１﹒５８％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交

６０３﹒６１億元。

上證綜合指數報３３００，升２１點或０﹒６４％，成交３０２６﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２５５０，升５５點或０﹒４４％，成交１９５５﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８１０ 變動 －１﹒２２％

最高價 １﹒０７０ 最低價 ０﹒７８０

成交股數 １０６９﹒６萬股 成交金額 ８９７﹒２７萬

１０天平均 ０﹒８３１ 歷史波幅％ ２４﹒４４２

２０天平均 ０﹒８４７ 加權平均價 ０﹒８３９

５０天平均 ０﹒８６９ ＲＳＩ１４ ３４﹒８０４

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股份狀態：創５２周新低，創５２周新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入

７３１﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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香港潮商集團（０２３２２） ０﹒８１０ －１﹒２２

東岳集團（００１８９） ９﹒２５０ ＋１﹒４３

上石化（００３３８） １﹒３００ ＋０﹒７８

天德化工（００６０９） ２﹒５６０ ＋０﹒３９

理文化工（００７４６） ７﹒２００ 無升跌

榮暉國際（００９９０） １﹒０５０ 無升跌

帝王實業控股（０１９５０） ０﹒１９２ ＋１﹒０５

彩客新能源（０１９８６） １﹒９６０ ＋４﹒２６

中國三江化工（０２１９８） １﹒３１０ －２﹒９６

環球新材國際（０６６１６） ３﹒９９０ －０﹒７５

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（ｅｄ）

