《異動股》企展控股漲逾７４％突破１００天線，報０﹒９４元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升７４﹒０７％，報０﹒９４元，升
穿１００天線（０﹒７７７元），最高價０﹒９５元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交
４６９﹒５４萬股，成交金額３４６﹒６１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平
均成交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒２８萬元，加權平均成
交價０﹒８２４元。
現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７２０９，
升１１１點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５９２，升８５點或１﹒９％；主板成交
６４２﹒０２億元。
上證綜合指數報３３０３，升２３點或０﹒７３％，成交３２８３﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１２５﹒４４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒９４０ 變動 ＋７４﹒０７％
最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒５４０
成交股數 ４６９﹒５４萬股 成交金額 ３４６﹒６１萬
１０天平均 ０﹒５３６ 歷史波幅％ １５８﹒５７５
２０天平均 ０﹒５５１ 加權平均價 ０﹒７３８
５０天平均 ０﹒６４２ ＲＳＩ１４ ７８﹒８９７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
企展控股（０１８０８） ０﹒９４ ＋７４﹒０７
中國軟件國際（００３５４） ７﹒７９ －０﹒５１
民航信息（００６９６） １４﹒１６ ＋１﹒８７
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１４ ＋０﹒６６
博維智慧（０１２０４） １﹒２９ ＋１﹒５７
天潤雲（０２１６７） １２﹒９０ ＋０﹒４７
艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ ＋１﹒６７
中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌
百融雲（０６６０８） ８﹒６４ ＋２﹒０１
萬國數據（０９６９８） ２８﹒２５ ＋１﹒８０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動