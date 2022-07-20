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01808 企展控股
即時 按盤價 跌0.890 -0.050 (-5.319%)
大手異動

20/07/2022 14:25

《異動股》企展控股漲逾７４％突破１００天線，報０﹒９４元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升７４﹒０７％，報０﹒９４元，升
穿１００天線（０﹒７７７元），最高價０﹒９５元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交
４６９﹒５４萬股，成交金額３４６﹒６１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平
均成交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒２８萬元，加權平均成
交價０﹒８２４元。
　　現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７２０９，
升１１１點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５９２，升８５點或１﹒９％；主板成交
６４２﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３３０３，升２３點或０﹒７３％，成交３２８３﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１２５﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒９４０　變動　　　　＋７４﹒０７％
　　最高價　　　　　　０﹒９５０　最低價　　　　　０﹒５４０
　　成交股數　　４６９﹒５４萬股　成交金額　　３４６﹒６１萬
　　１０天平均　　　　０﹒５３６　歷史波幅％　１５８﹒５７５
　　２０天平均　　　　０﹒５５１　加權平均價　　　０﹒７３８
　　５０天平均　　　　０﹒６４２　ＲＳＩ１４　　７８﹒８９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
１５２﹒２２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　０﹒９４　＋７４﹒０７
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒７９　　－０﹒５１
　　民航信息（００６９６）　　　１４﹒１６　　＋１﹒８７
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒１４　　＋０﹒６６
　　博維智慧（０１２０４）　　　　１﹒２９　　＋１﹒５７
　　天潤雲（０２１６７）　　　　１２﹒９０　　＋０﹒４７
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　２﹒４３　　＋１﹒６７
　　中國通號（０３９６９）　　　　２﹒５２　　　　無升跌
　　百融雲（０６６０８）　　　　　８﹒６４　　＋２﹒０１
　　萬國數據（０９６９８）　　　２８﹒２５　　＋１﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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