《異動股》企展控股漲逾７４％突破１００天線，報０﹒９４元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升７４﹒０７％，報０﹒９４元，升

穿１００天線（０﹒７７７元），最高價０﹒９５元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成交

４６９﹒５４萬股，成交金額３４６﹒６１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

１５２﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平

均成交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒２８萬元，加權平均成

交價０﹒８２４元。

現時，恒生指數報２０９６８，升３０７點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７２０９，

升１１１點或１﹒５７％；恒生科技指數報４５９２，升８５點或１﹒９％；主板成交

６４２﹒０２億元。

上證綜合指數報３３０３，升２３點或０﹒７３％，成交３２８３﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１２５﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９４０ 變動 ＋７４﹒０７％

最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒５４０

成交股數 ４６９﹒５４萬股 成交金額 ３４６﹒６１萬

１０天平均 ０﹒５３６ 歷史波幅％ １５８﹒５７５

２０天平均 ０﹒５５１ 加權平均價 ０﹒７３８

５０天平均 ０﹒６４２ ＲＳＩ１４ ７８﹒８９７

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

１５２﹒２２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） ０﹒９４ ＋７４﹒０７

中國軟件國際（００３５４） ７﹒７９ －０﹒５１

民航信息（００６９６） １４﹒１６ ＋１﹒８７

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１４ ＋０﹒６６

博維智慧（０１２０４） １﹒２９ ＋１﹒５７

天潤雲（０２１６７） １２﹒９０ ＋０﹒４７

艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ ＋１﹒６７

中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌

百融雲（０６６０８） ８﹒６４ ＋２﹒０１

萬國數據（０９６９８） ２８﹒２５ ＋１﹒８０

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（ｅｄ）

