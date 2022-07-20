  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02325 雲康集團
即時 按盤價 跌16.660 -0.300 (-1.769%)
大手異動

20/07/2022 14:33

《異動股》雲康集團挫逾２１％失守２０天線，報１４﹒９８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》雲康集團（０２３２５）跌２１﹒４１％，報１４﹒９８元，
跌穿２０天線（１７﹒５２３元），最低價１４﹒９８元，最高價１９﹒１２元；成交
１３６﹒１萬股，成交金額２４４０﹒１４萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出
７５０﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額３２８﹒８萬元，加權
平均成交價１９﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２３５﹒２萬元，
加權平均成交價１９﹒０７５元。
　　現時，恒生指數報２０９６２，升３０１點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７２０８，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９４，升８７點或１﹒９４％；主板成交
６５３﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７６％，成交３３７８﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１８９﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１４﹒９８０　變動　　　　　－２１﹒４１％
　　最高價　　　　１９﹒１２０　最低價　　　　　１４﹒９８０
　　成交股數　　１３６﹒１萬股　成交金額　　２４４０﹒１４萬
　　１０天平均　　１７﹒７６８　歷史波幅％　　　５７﹒１６６
　　２０天平均　　１７﹒５２３　加權平均價　　　１７﹒９２９
　　５０天平均　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　４３﹒５５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７５０﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲康集團（０２３２５）　　　　　１４﹒９８　－２１﹒４１
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３１﹒９５　　＋４﹒７５
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３７﹒１５　　＋４﹒９４
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　６﹒６７　　＋１﹒３７
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　１０﹒１４　　－３﹒９８
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　８０﹒１５　　＋３﹒３５
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　９０﹒６０　　＋２﹒３２
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０７﹒２０　　＋３﹒２８
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２３﹒６０　　＋５﹒３６
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　４８﹒１５　　＋７﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰07/07/2022 14:42  《異動股》雲康集團挫１５％穿１０天線惟曾破頂報１５﹒９８元

其他大手異動
More

30/06/2022 09:29  《異動股》金斯瑞高開１％，２﹒６億人幣購江蘇省工業物業

30/06/2022 09:25  《異動股》康方生物高開２％，腫瘤免疫治療新藥獲准上市

28/06/2022 09:34  《異動股》三葉草生物飆逾３８％，新冠候選疫苗抗體水平顯著提升

01/06/2022 09:29  《中概異動》再鼎醫藥（０９６８８）低開２％，轉聯交所主要上市

19/05/2022 09:30  《異動股》亞盛醫藥升１５％，新藥奧雷巴替尼具治療新冠病毒潛力

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金