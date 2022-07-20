《異動股》雲康集團挫逾２１％失守２０天線，報１４﹒９８元

《經濟通通訊社２０日專訊》雲康集團（０２３２５）跌２１﹒４１％，報１４﹒９８元，

跌穿２０天線（１７﹒５２３元），最低價１４﹒９８元，最高價１９﹒１２元；成交

１３６﹒１萬股，成交金額２４４０﹒１４萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出

７５０﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額３２８﹒８萬元，加權

平均成交價１９﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２３５﹒２萬元，

加權平均成交價１９﹒０７５元。

現時，恒生指數報２０９６２，升３０１點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７２０８，

升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９４，升８７點或１﹒９４％；主板成交

６５３﹒５９億元。

上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７６％，成交３３７８﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１８９﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒９８０ 變動 －２１﹒４１％

最高價 １９﹒１２０ 最低價 １４﹒９８０

成交股數 １３６﹒１萬股 成交金額 ２４４０﹒１４萬

１０天平均 １７﹒７６８ 歷史波幅％ ５７﹒１６６

２０天平均 １７﹒５２３ 加權平均價 １７﹒９２９

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４３﹒５５３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７５０﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雲康集團（０２３２５） １４﹒９８ －２１﹒４１

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３１﹒９５ ＋４﹒７５

信達生物（０１８０１） ３７﹒１５ ＋４﹒９４

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒６７ ＋１﹒３７

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒１４ －３﹒９８

藥明生物（０２２６９） ８０﹒１５ ＋３﹒３５

泰格醫藥（０３３４７） ９０﹒６０ ＋２﹒３２

百濟神州（０６１６０） １０７﹒２０ ＋３﹒２８

康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ ＋５﹒３６

榮昌生物（０９９９５） ４８﹒１５ ＋７﹒３６

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（ｅｄ）

