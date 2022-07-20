《異動股》雲康集團挫逾２１％失守２０天線，報１４﹒９８元

《經濟通通訊社２０日專訊》雲康集團（０２３２５）跌２１﹒４１％，報１４﹒９８元，
跌穿２０天線（１７﹒５２３元），最低價１４﹒９８元，最高價１９﹒１２元；成交
１３６﹒１萬股，成交金額２４４０﹒１４萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出
７５０﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額３２８﹒８萬元，加權
平均成交價１９﹒０３７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２３５﹒２萬元，
加權平均成交價１９﹒０７５元。
現時，恒生指數報２０９６２，升３０１點或１﹒４６％；恒生中國企業指數報７２０８，
升１１０點或１﹒５６％；恒生科技指數報４５９４，升８７點或１﹒９４％；主板成交
６５３﹒５９億元。
上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７６％，成交３３７８﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，升７２點或０﹒５８％，成交２１８９﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒９８０ 變動 －２１﹒４１％
最高價 １９﹒１２０ 最低價 １４﹒９８０
成交股數 １３６﹒１萬股 成交金額 ２４４０﹒１４萬
１０天平均 １７﹒７６８ 歷史波幅％ ５７﹒１６６
２０天平均 １７﹒５２３ 加權平均價 １７﹒９２９
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４３﹒５５３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出７５０﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雲康集團（０２３２５） １４﹒９８ －２１﹒４１
金斯瑞生物科技（０１５４８） ３１﹒９５ ＋４﹒７５
信達生物（０１８０１） ３７﹒１５ ＋４﹒９４
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒６７ ＋１﹒３７
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒１４ －３﹒９８
藥明生物（０２２６９） ８０﹒１５ ＋３﹒３５
泰格醫藥（０３３４７） ９０﹒６０ ＋２﹒３２
百濟神州（０６１６０） １０７﹒２０ ＋３﹒２８
康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ ＋５﹒３６
榮昌生物（０９９９５） ４８﹒１５ ＋７﹒３６
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（ｅｄ）
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