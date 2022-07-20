《經濟通通訊社２０日專訊》康龍化成（０３７５９）於２：３６ｐｍ錄得１手１７﹒８４
萬股交叉盤，每股造６８﹒０２５元，較上日收市價高１﹒５３％，涉資１２１３﹒５７萬元。
康龍化成現價升１﹒５７％，報６８﹒０５元；成交１１８﹒５２萬股，成交金額
８０３１﹒７６萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８７７﹒５６萬元。
（ｒｗ）
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20/07/2022 14:37
《大手成交》康龍化成一手約１８萬股交叉盤，涉資１２１４萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》康龍化成（０３７５９）於２：３６ｐｍ錄得１手１７﹒８４
萬股交叉盤，每股造６８﹒０２５元，較上日收市價高１﹒５３％，涉資１２１３﹒５７萬元。
康龍化成現價升１﹒５７％，報６８﹒０５元；成交１１８﹒５２萬股，成交金額
８０３１﹒７６萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１８７７﹒５６萬元。
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|即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
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