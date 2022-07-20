《異動股》企展控股升逾倍突破１００天線，報１﹒１１元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升１０５﹒５６％，報１﹒１１元，
升穿１００天線（０﹒７７９元），最高價１﹒１２元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成
交６２７﹒１６萬股，成交金額５０７﹒１１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
８８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平均成
交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２０﹒６４萬元，加權平均成交
價１﹒０１２元。
現時，恒生指數報２０９５４，升２９３點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７２０７，
升１１０點或１﹒５５％；恒生科技指數報４５９６，升８９點或１﹒９８％；主板成交
６８０﹒２５億元。
上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７５％，成交３５９８﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２５７０，升７５點或０﹒６％，成交２３２８﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒１１０ 變動 ＋１０５﹒５６％
最高價 １﹒１２０ 最低價 ０﹒５４０
成交股數 ６２７﹒１６萬股 成交金額 ５０７﹒１１萬
１０天平均 ０﹒５５４ 歷史波幅％ １５８﹒５７５
２０天平均 ０﹒５６０ 加權平均價 ０﹒８０９
５０天平均 ０﹒６４５ ＲＳＩ１４ ８２﹒９０５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
８８﹒４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒１１ ＋１０５﹒５６
中國軟件國際（００３５４） ７﹒７９ －０﹒５１
民航信息（００６９６） １４﹒１６ ＋１﹒８７
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１４ ＋０﹒６６
博維智慧（０１２０４） １﹒２７ 無升跌
天潤雲（０２１６７） １２﹒９０ ＋０﹒４７
艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ ＋１﹒６７
中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌
百融雲（０６６０８） ８﹒６４ ＋２﹒０１
萬國數據（０９６９８） ２８﹒２０ ＋１﹒６２
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（ｅｄ）
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