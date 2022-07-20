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01808 企展控股
即時 按盤價 跌0.890 -0.050 (-5.319%)
大手異動

20/07/2022 14:48

《異動股》企展控股升逾倍突破１００天線，報１﹒１１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升１０５﹒５６％，報１﹒１１元，
升穿１００天線（０﹒７７９元），最高價１﹒１２元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成
交６２７﹒１６萬股，成交金額５０７﹒１１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
８８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平均成
交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２０﹒６４萬元，加權平均成交
價１﹒０１２元。
　　現時，恒生指數報２０９５４，升２９３點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７２０７，
升１１０點或１﹒５５％；恒生科技指數報４５９６，升８９點或１﹒９８％；主板成交
６８０﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７５％，成交３５９８﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７０，升７５點或０﹒６％，成交２３２８﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒１１０　變動　　　　＋１０５﹒５６％
　　最高價　　　　　　１﹒１２０　最低價　　　　　　０﹒５４０
　　成交股數　　６２７﹒１６萬股　成交金額　　　５０７﹒１１萬
　　１０天平均　　　　０﹒５５４　歷史波幅％　　１５８﹒５７５
　　２０天平均　　　　０﹒５６０　加權平均價　　　　０﹒８０９
　　５０天平均　　　　０﹒６４５　ＲＳＩ１４　　　８２﹒９０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
８８﹒４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　１﹒１１　＋１０５﹒５６
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒７９　　　－０﹒５１
　　民航信息（００６９６）　　　１４﹒１６　　　＋１﹒８７
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒１４　　　＋０﹒６６
　　博維智慧（０１２０４）　　　　１﹒２７　　　　　無升跌
　　天潤雲（０２１６７）　　　　１２﹒９０　　　＋０﹒４７
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　２﹒４３　　　＋１﹒６７
　　中國通號（０３９６９）　　　　２﹒５２　　　　　無升跌
　　百融雲（０６６０８）　　　　　８﹒６４　　　＋２﹒０１
　　萬國數據（０９６９８）　　　２８﹒２０　　　＋１﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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