《異動股》企展控股升逾倍突破１００天線，報１﹒１１元

《經濟通通訊社２０日專訊》企展控股（０１８０８）升１０５﹒５６％，報１﹒１１元，

升穿１００天線（０﹒７７９元），最高價１﹒１２元，創１個月新高，最低價０﹒５４元；成

交６２７﹒１６萬股，成交金額５０７﹒１１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

８８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港，金額１９０﹒９６萬元，加權平均成

交價０﹒７元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２０﹒６４萬元，加權平均成交

價１﹒０１２元。

現時，恒生指數報２０９５４，升２９３點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７２０７，

升１１０點或１﹒５５％；恒生科技指數報４５９６，升８９點或１﹒９８％；主板成交

６８０﹒２５億元。

上證綜合指數報３３０４，升２４點或０﹒７５％，成交３５９８﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２５７０，升７５點或０﹒６％，成交２３２８﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 ＋１０５﹒５６％

最高價 １﹒１２０ 最低價 ０﹒５４０

成交股數 ６２７﹒１６萬股 成交金額 ５０７﹒１１萬

１０天平均 ０﹒５５４ 歷史波幅％ １５８﹒５７５

２０天平均 ０﹒５６０ 加權平均價 ０﹒８０９

５０天平均 ０﹒６４５ ＲＳＩ１４ ８２﹒９０５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

８８﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒１１ ＋１０５﹒５６

中國軟件國際（００３５４） ７﹒７９ －０﹒５１

民航信息（００６９６） １４﹒１６ ＋１﹒８７

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒１４ ＋０﹒６６

博維智慧（０１２０４） １﹒２７ 無升跌

天潤雲（０２１６７） １２﹒９０ ＋０﹒４７

艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ ＋１﹒６７

中國通號（０３９６９） ２﹒５２ 無升跌

百融雲（０６６０８） ８﹒６４ ＋２﹒０１

萬國數據（０９６９８） ２８﹒２０ ＋１﹒６２

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（ｅｄ）

