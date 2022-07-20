《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報２２﹒１元

《經濟通通訊社２０日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０７％，報２２﹒１元，最低價

２２﹒１元，最高價２３﹒２元；成交２２６１﹒８４萬股，成交金額５﹒０９億元；主動買沽

比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券

，金額１２５５﹒７６萬元，加權平均成交價２２﹒５０４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根

大通，金額３１９５﹒７３萬元，加權平均成交價２２﹒５９８元。以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅４﹒１２％。

現時，恒生指數報２０９４８，升２８６點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７２０５，

升１０７點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交

７６４﹒６億元。

上證綜合指數報３３０４，升２５點或０﹒７７％，成交３８３４﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２５７３，升７８點或０﹒６３％，成交２４６４﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒１００ 變動 －３﹒０７％

最高價 ２３﹒２００ 最低價 ２２﹒１００

成交股數 ２２６１﹒８４萬股 成交金額 ５﹒０９億

１０天平均 ２３﹒４００ 歷史波幅％ ３５﹒１３５

２０天平均 ２３﹒７２２ 加權平均價 ２２﹒５１８

５０天平均 ２２﹒８１３ ＲＳＩ１４ ４１﹒１８２

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股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌

幅４﹒１２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒１０ －３﹒０７

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３４ －０﹒８５

龍湖（００９６０） ２８﹒３５ －２﹒７４

新城發展（０１０３０） ２﹒６７ －１﹒４８

潤地（０１１０９） ３３﹒９５ －１﹒５９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －０﹒５９

碧桂園（０２００７） ３﹒３９ －０﹒２９

萬科企業（０２２０２） １５﹒７２ －０﹒６３

綠城（０３９００） １５﹒８４ －０﹒５０

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ ＋１﹒９７

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（ｅｄ）

