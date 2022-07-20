《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報２２﹒１元

《經濟通通訊社２０日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０７％，報２２﹒１元，最低價
２２﹒１元，最高價２３﹒２元；成交２２６１﹒８４萬股，成交金額５﹒０９億元；主動買沽
比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券
，金額１２５５﹒７６萬元，加權平均成交價２２﹒５０４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
大通，金額３１９５﹒７３萬元，加權平均成交價２２﹒５９８元。以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅４﹒１２％。
現時，恒生指數報２０９４８，升２８６點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７２０５，
升１０７點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交
７６４﹒６億元。
上證綜合指數報３３０４，升２５點或０﹒７７％，成交３８３４﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２５７３，升７８點或０﹒６３％，成交２４６４﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒１００ 變動 －３﹒０７％
最高價 ２３﹒２００ 最低價 ２２﹒１００
成交股數 ２２６１﹒８４萬股 成交金額 ５﹒０９億
１０天平均 ２３﹒４００ 歷史波幅％ ３５﹒１３５
２０天平均 ２３﹒７２２ 加權平均價 ２２﹒５１８
５０天平均 ２２﹒８１３ ＲＳＩ１４ ４１﹒１８２
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股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌
幅４﹒１２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２２﹒１０ －３﹒０７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３４ －０﹒８５
龍湖（００９６０） ２８﹒３５ －２﹒７４
新城發展（０１０３０） ２﹒６７ －１﹒４８
潤地（０１１０９） ３３﹒９５ －１﹒５９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６９ －０﹒５９
碧桂園（０２００７） ３﹒３９ －０﹒２９
萬科企業（０２２０２） １５﹒７２ －０﹒６３
綠城（０３９００） １５﹒８４ －０﹒５０
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０７ ＋１﹒９７
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（ｅｄ）
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