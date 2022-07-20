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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌21.900 -0.300 (-1.351%)
大手異動

20/07/2022 15:37

《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報２２﹒１元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０７％，報２２﹒１元，最低價
２２﹒１元，最高價２３﹒２元；成交２２６１﹒８４萬股，成交金額５﹒０９億元；主動買沽
比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券
，金額１２５５﹒７６萬元，加權平均成交價２２﹒５０４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
大通，金額３１９５﹒７３萬元，加權平均成交價２２﹒５９８元。以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅４﹒１２％。
　　現時，恒生指數報２０９４８，升２８６點或１﹒３９％；恒生中國企業指數報７２０５，
升１０７點或１﹒５２％；恒生科技指數報４５９７，升９０點或２﹒０１％；主板成交
７６４﹒６億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２５點或０﹒７７％，成交３８３４﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７３，升７８點或０﹒６３％，成交２４６４﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２２﹒１００　變動　　　　－３﹒０７％
　　最高價　　　　　　２３﹒２００　最低價　　　２２﹒１００
　　成交股數　　２２６１﹒８４萬股　成交金額　　　５﹒０９億
　　１０天平均　　　　２３﹒４００　歷史波幅％　３５﹒１３５
　　２０天平均　　　　２３﹒７２２　加權平均價　２２﹒５１８
　　５０天平均　　　　２２﹒８１３　ＲＳＩ１４　４１﹒１８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９２７﹒３７萬元；暫連跌２日，累計跌
幅４﹒１２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒１０　－３﹒０７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３４　－０﹒８５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒３５　－２﹒７４
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６７　－１﹒４８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒９５　－１﹒５９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６９　－０﹒５９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３９　－０﹒２９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒７２　－０﹒６３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８４　－０﹒５０
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０７　＋１﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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