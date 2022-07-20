  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01282 寶新金融
即時 按盤價 升0.045 +0.009 (+25.000%)
大手異動

20/07/2022 15:57

《異動股》寶新金融升逾１２％突破１０天線，報０﹒０３７元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》寶新金融（０１２８２）升１２﹒１２％，報０﹒０３７元，
升穿１０天線（０﹒０３７元），最高價０﹒０３７元，最低價０﹒０３２元；成交１８﹒３３
億股，成交金額６３０８﹒９７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
２２４２﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額５０﹒５１萬元，加權平均成
交價０﹒０３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６３５﹒２７萬元，加
權平均成交價０﹒０３５元。
　　現時，恒生指數報２０８９５，升２３４點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８６，
升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８０，升７３點或１﹒６４％；主板成交
８２５﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３３０４，升２５點或０﹒７７％，成交３８３４﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７３，升７８點或０﹒６３％，成交２４６４﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０３７　變動　　　　　＋１２﹒１２％
　　最高價　　　　　０﹒０３７　最低價　　　　　　０﹒０３２
　　成交股數　　１８﹒３３億股　成交金額　　６３０８﹒９７萬
　　１０天平均　　　０﹒０３７　歷史波幅％　　１０６﹒２８７
　　２０天平均　　　０﹒０４２　加權平均價　　　　０﹒０３４
　　５０天平均　　　０﹒０３９　ＲＳＩ１４　　　４４﹒６７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２２４２﹒７５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０３７　＋１２﹒１２
　　長和（００００１）　　　　　５２﹒９５０　　＋０﹒０９
　　太古Ａ（０００１９）　　　　４５﹒５００　　＋０﹒６６
　　太古Ｂ（０００８７）　　　　　７﹒５５０　　＋０﹒１３
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒３９０　　＋０﹒４８
　　上實（００３６３）　　　　　１１﹒２４０　　－０﹒３５
　　復星國際（００６５６）　　　　６﹒８２０　　－１﹒０２
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒８９０　　＋０﹒２５
　　華盛國際控股（０１３２３）　　０﹒１６２　　－２﹒４１
　　京基金融國際（０１４６８）　　０﹒５８０　　＋１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰21/07/2022 09:31  《異動股》寶新金融漲近１４％突破５０天線，報０﹒０４１元

下一篇新聞︰15/07/2022 13:49  《異動股》寶新金融等２家公司下午１：４８異動

其他大手異動
More

21/07/2022 09:41  《異動股》寶新金融等２家公司上午９：４０異動

21/07/2022 09:37  《異動股》寶新金融漲逾２２％突破５０天線，報０﹒０４４元

13/07/2022 13:10  《異動股》寶新金融（０１２８２）升逾１１％，報０﹒０４元

29/06/2022 09:53  《異動股》寶新金融等２家公司上午９：５２異動

28/06/2022 15:37  《異動股》寶新金融跌近１２％失守１０天線，報０﹒０４５元

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金