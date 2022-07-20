《異動股》寶新金融升逾１２％突破１０天線，報０﹒０３７元

《經濟通通訊社２０日專訊》寶新金融（０１２８２）升１２﹒１２％，報０﹒０３７元，
升穿１０天線（０﹒０３７元），最高價０﹒０３７元，最低價０﹒０３２元；成交１８﹒３３
億股，成交金額６３０８﹒９７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
２２４２﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額５０﹒５１萬元，加權平均成
交價０﹒０３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６３５﹒２７萬元，加
權平均成交價０﹒０３５元。
現時，恒生指數報２０８９５，升２３４點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報７１８６，
升８８點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５８０，升７３點或１﹒６４％；主板成交
８２５﹒０８億元。
上證綜合指數報３３０４，升２５點或０﹒７７％，成交３８３４﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２５７３，升７８點或０﹒６３％，成交２４６４﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３７ 變動 ＋１２﹒１２％
最高價 ０﹒０３７ 最低價 ０﹒０３２
成交股數 １８﹒３３億股 成交金額 ６３０８﹒９７萬
１０天平均 ０﹒０３７ 歷史波幅％ １０６﹒２８７
２０天平均 ０﹒０４２ 加權平均價 ０﹒０３４
５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ４４﹒６７６
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２２４２﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶新金融（０１２８２） ０﹒０３７ ＋１２﹒１２
長和（００００１） ５２﹒９５０ ＋０﹒０９
太古Ａ（０００１９） ４５﹒５００ ＋０﹒６６
太古Ｂ（０００８７） ７﹒５５０ ＋０﹒１３
中信股份（００２６７） ８﹒３９０ ＋０﹒４８
上實（００３６３） １１﹒２４０ －０﹒３５
復星國際（００６５６） ６﹒８２０ －１﹒０２
新創建（００６５９） ７﹒８９０ ＋０﹒２５
華盛國際控股（０１３２３） ０﹒１６２ －２﹒４１
京基金融國際（０１４６８） ０﹒５８０ ＋１﹒７５
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（ｅｄ）
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