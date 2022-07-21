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09961 攜程集團—Ｓ
即時 按盤價 跌207.200 -2.400 (-1.145%)
大手異動

21/07/2022 09:05

《大手成交》攜程一手約１５萬股市前交易，涉資３１６０萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》攜程（０９９６１）於市前９：０４ａｍ錄得１手１５﹒０２
萬股市前交易，每股造２１０﹒４３２元，較上日收市價高０﹒４％，涉資３１６０﹒０８萬元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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