《經濟通通訊社２１日專訊》攜程（０９９６１）於市前９：０４ａｍ錄得１手１５﹒０２
萬股市前交易，每股造２１０﹒４３２元，較上日收市價高０﹒４％，涉資３１６０﹒０８萬元
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21/07/2022 09:05
《大手成交》攜程一手約１５萬股市前交易，涉資３１６０萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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