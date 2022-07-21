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06060 眾安在綫
即時 按盤價 跌19.800 -2.700 (-12.000%)
大手異動

21/07/2022 09:30

《異動股》眾安在綫（０６０６０）跌逾６％，報２１﹒１元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌６﹒２２％，報２１﹒１元，最低
價２１﹒１元，創１個月新低，最高價２１﹒４元；成交１５﹒３９萬股，成交金額
３２８﹒７４萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元。現時最大淨被
動買入券商為招商證券，金額１４﹒５９萬元，加權平均成交價２１﹒２１８元；現時最大淨被
動賣出券商為廣發証券（香港）經紀，金額１１﹒０５萬元，加權平均成交價２１﹒２５元。
　　現時，恒生指數報２０７３２，跌１５７點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１２７，
跌５１點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５４９，跌２７點或０﹒５９％；主板成交
２１﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２９７，跌７點或０﹒２１％，成交２７﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１５﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２１﹒１００　變動　　　　　－６﹒２２％
　　最高價　　　　２１﹒４００　最低價　　　　２１﹒１００
　　成交股數　　１５﹒３９萬股　成交金額　　３２８﹒７４萬
　　１０天平均　　２３﹒５６５　歷史波幅％　　４１﹒０１３
　　２０天平均　　２４﹒４８８　加權平均價　　２１﹒３６０
　　５０天平均　　２５﹒５２９　ＲＳＩ１４　　２７﹒４８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　眾安在綫（０６０６０）　　２１﹒１０　－６﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３３３﹒２０　－１﹒５９
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒７０　－０﹒８６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８６　－０﹒６２
　　美團（０３６９０）　　　１９１﹒９０　－１﹒４４
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒８０　－０﹒３３
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２００﹒４０　－０﹒６０
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒００　－１﹒８５
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒００　－１﹒１６
　　網易（０９９９９）　　　１４７﹒００　＋２﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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