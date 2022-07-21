《異動股》眾安在綫（０６０６０）跌逾６％，報２１﹒１元

《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌６﹒２２％，報２１﹒１元，最低
價２１﹒１元，創１個月新低，最高價２１﹒４元；成交１５﹒３９萬股，成交金額
３２８﹒７４萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元。現時最大淨被
動買入券商為招商證券，金額１４﹒５９萬元，加權平均成交價２１﹒２１８元；現時最大淨被
動賣出券商為廣發証券（香港）經紀，金額１１﹒０５萬元，加權平均成交價２１﹒２５元。
現時，恒生指數報２０７３２，跌１５７點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１２７，
跌５１點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５４９，跌２７點或０﹒５９％；主板成交
２１﹒２４億元。
上證綜合指數報３２９７，跌７點或０﹒２１％，成交２７﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１５﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒１００ 變動 －６﹒２２％
最高價 ２１﹒４００ 最低價 ２１﹒１００
成交股數 １５﹒３９萬股 成交金額 ３２８﹒７４萬
１０天平均 ２３﹒５６５ 歷史波幅％ ４１﹒０１３
２０天平均 ２４﹒４８８ 加權平均價 ２１﹒３６０
５０天平均 ２５﹒５２９ ＲＳＩ１４ ２７﹒４８１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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眾安在綫（０６０６０） ２１﹒１０ －６﹒２２
騰訊（００７００） ３３３﹒２０ －１﹒５９
快手（０１０２４） ８０﹒７０ －０﹒８６
小米（０１８１０） １２﹒８６ －０﹒６２
美團（０３６９０） １９１﹒９０ －１﹒４４
京東集團（０９６１８） ２４４﹒８０ －０﹒３３
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒４０ －０﹒６０
百度（０９８８８） １３８﹒００ －１﹒８５
阿里（０９９８８） １０２﹒００ －１﹒１６
網易（０９９９９） １４７﹒００ ＋２﹒２３
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（ｅｄ）
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