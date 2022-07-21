《異動股》眾安在綫（０６０６０）跌逾６％，報２１﹒１元

《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌６﹒２２％，報２１﹒１元，最低

價２１﹒１元，創１個月新低，最高價２１﹒４元；成交１５﹒３９萬股，成交金額

３２８﹒７４萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元。現時最大淨被

動買入券商為招商證券，金額１４﹒５９萬元，加權平均成交價２１﹒２１８元；現時最大淨被

動賣出券商為廣發証券（香港）經紀，金額１１﹒０５萬元，加權平均成交價２１﹒２５元。

現時，恒生指數報２０７３２，跌１５７點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７１２７，

跌５１點或０﹒７１％；恒生科技指數報４５４９，跌２７點或０﹒５９％；主板成交

２１﹒２４億元。

上證綜合指數報３２９７，跌７點或０﹒２１％，成交２７﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，跌２９點或０﹒２３％，成交１５﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒１００ 變動 －６﹒２２％

最高價 ２１﹒４００ 最低價 ２１﹒１００

成交股數 １５﹒３９萬股 成交金額 ３２８﹒７４萬

１０天平均 ２３﹒５６５ 歷史波幅％ ４１﹒０１３

２０天平均 ２４﹒４８８ 加權平均價 ２１﹒３６０

５０天平均 ２５﹒５２９ ＲＳＩ１４ ２７﹒４８１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出３８﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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眾安在綫（０６０６０） ２１﹒１０ －６﹒２２

騰訊（００７００） ３３３﹒２０ －１﹒５９

快手（０１０２４） ８０﹒７０ －０﹒８６

小米（０１８１０） １２﹒８６ －０﹒６２

美團（０３６９０） １９１﹒９０ －１﹒４４

京東集團（０９６１８） ２４４﹒８０ －０﹒３３

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒４０ －０﹒６０

百度（０９８８８） １３８﹒００ －１﹒８５

阿里（０９９８８） １０２﹒００ －１﹒１６

網易（０９９９９） １４７﹒００ ＋２﹒２３

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（ｅｄ）

