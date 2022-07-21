《經濟通通訊社２１日專訊》金融街物業（０１５０２）於９：３０ａｍ錄得１手５１５萬
股交叉盤，每股造２﹒６７元，與上日收市價相同，涉資１３７５﹒０５萬元。
金融街物業現價無升跌，報２﹒６７元；成交５１５萬股，成交金額１３７５﹒０５萬元，
主動買沽比率。（ｒｗ）
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21/07/2022 09:31
《大手成交》金融街物業一手５１５萬股交叉盤，涉資１３７５萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》金融街物業（０１５０２）於９：３０ａｍ錄得１手５１５萬
股交叉盤，每股造２﹒６７元，與上日收市價相同，涉資１３７５﹒０５萬元。
金融街物業現價無升跌，報２﹒６７元；成交５１５萬股，成交金額１３７５﹒０５萬元，
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下一篇新聞︰24/02/2022 14:57 《大手成交》金融街物業一手約４４６萬股交叉盤，涉１３７８萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
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