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01502 金融街物業
即時 按盤價 升2.700 +0.030 (+1.124%)
大手異動

21/07/2022 09:31

《大手成交》金融街物業一手５１５萬股交叉盤，涉資１３７５萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金融街物業（０１５０２）於９：３０ａｍ錄得１手５１５萬
股交叉盤，每股造２﹒６７元，與上日收市價相同，涉資１３７５﹒０５萬元。
　　金融街物業現價無升跌，報２﹒６７元；成交５１５萬股，成交金額１３７５﹒０５萬元，
主動買沽比率。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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