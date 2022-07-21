《異動股》寶新金融漲近１４％突破５０天線，報０﹒０４１元

《經濟通通訊社２１日專訊》寶新金融（０１２８２）升１３﹒８９％，報０﹒０４１元，

升穿５０天線（０﹒０３９元），最高價０﹒０４１元，最低價０﹒０３８元；成交３﹒７３億

股，成交金額１４８７﹒０４萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入１１５７﹒４７萬

元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額８３２０元，加權平均成交價０﹒０４元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３６３﹒９１萬元，加權平均成交價

０﹒０３９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４﹒２４％。

現時，恒生指數報２０８１２，跌７７點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報７１６８，跌

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５７８，升２點或０﹒０４％；主板成交４１﹒６５億

元。

上證綜合指數報３２８９，跌１４點或０﹒４５％，成交１５３﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，跌６９點或０﹒５５％，成交８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４１ 變動 ＋１３﹒８９％

最高價 ０﹒０４１ 最低價 ０﹒０３８

成交股數 ３﹒７３億股 成交金額 １４８７﹒０４萬

１０天平均 ０﹒０３７ 歷史波幅％ ９８﹒５４４

２０天平均 ０﹒０４１ 加權平均價 ０﹒０４０

５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ４９﹒６６３

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入１１５７﹒４７萬元；暫連

升２日，累計升幅２４﹒２４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶新金融（０１２８２） ０﹒０４１ ＋１３﹒８９

長和（００００１） ５２﹒８５０ －０﹒１９

太古Ａ（０００１９） ４４﹒９００ －１﹒１０

潤中國際控股（００２０２） ０﹒１７２ －０﹒５８

信德集團（００２４２） １﹒４９０ 無升跌

中信股份（００２６７） ８﹒４１０ ＋０﹒６０

上實（００３６３） １１﹒２２０ 無升跌

復星國際（００６５６） ６﹒７９０ －０﹒２９

新創建（００６５９） ７﹒８９０ －０﹒１３

重慶機電（０２７２２） ０﹒５９０ 無升跌

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（ｅｄ）

