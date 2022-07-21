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01282 寶新金融
即時 按盤價 升0.045 +0.009 (+25.000%)
大手異動

21/07/2022 09:31

《異動股》寶新金融漲近１４％突破５０天線，報０﹒０４１元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》寶新金融（０１２８２）升１３﹒８９％，報０﹒０４１元，
升穿５０天線（０﹒０３９元），最高價０﹒０４１元，最低價０﹒０３８元；成交３﹒７３億
股，成交金額１４８７﹒０４萬元；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入１１５７﹒４７萬
元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額８３２０元，加權平均成交價０﹒０４元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３６３﹒９１萬元，加權平均成交價
０﹒０３９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４﹒２４％。
　　現時，恒生指數報２０８１２，跌７７點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報７１６８，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５７８，升２點或０﹒０４％；主板成交４１﹒６５億
元。
　　上證綜合指數報３２８９，跌１４點或０﹒４５％，成交１５３﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，跌６９點或０﹒５５％，成交８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４１　變動　　　　　＋１３﹒８９％
　　最高價　　　　０﹒０４１　最低價　　　　　　０﹒０３８
　　成交股數　　３﹒７３億股　成交金額　　１４８７﹒０４萬
　　１０天平均　　０﹒０３７　歷史波幅％　　　９８﹒５４４
　　２０天平均　　０﹒０４１　加權平均價　　　　０﹒０４０
　　５０天平均　　０﹒０３９　ＲＳＩ１４　　　４９﹒６６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入１１５７﹒４７萬元；暫連
升２日，累計升幅２４﹒２４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０４１　＋１３﹒８９
　　長和（００００１）　　　　　５２﹒８５０　　－０﹒１９
　　太古Ａ（０００１９）　　　　４４﹒９００　　－１﹒１０
　　潤中國際控股（００２０２）　　０﹒１７２　　－０﹒５８
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒４９０　　　　無升跌
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒４１０　　＋０﹒６０
　　上實（００３６３）　　　　　１１﹒２２０　　　　無升跌
　　復星國際（００６５６）　　　　６﹒７９０　　－０﹒２９
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒８９０　　－０﹒１３
　　重慶機電（０２７２２）　　　　０﹒５９０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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