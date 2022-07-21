《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：３３ａｍ錄得１手
１８﹒９萬股交叉盤，每股造２０﹒３２美元，較上日收市價高１﹒０９％，涉資３８４﹒０５
萬美元。
ＧＸ中國電車－Ｕ現價跌１﹒３４％，報１９﹒８３美元；成交１８﹒９萬股，成交金額
３８４﹒１５萬美元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入０億美元。（ｒｗ）
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21/07/2022 09:34
《大手成交》ＧＸ中國電車－Ｕ約１９萬股交叉盤，涉３８４萬美元
《經濟通通訊社２１日專訊》ＧＸ中國電車－Ｕ（０９８４５）於９：３３ａｍ錄得１手
１８﹒９萬股交叉盤，每股造２０﹒３２美元，較上日收市價高１﹒０９％，涉資３８４﹒０５
萬美元。
ＧＸ中國電車－Ｕ現價跌１﹒３４％，報１９﹒８３美元；成交１８﹒９萬股，成交金額
３８４﹒１５萬美元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入０億美元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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