《異動股》眾安在綫（０６０６０）挫逾９％，報２０﹒４５元

《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌９﹒１１％，報２０﹒４５元，最

低價２０﹒２５元，創１個月新低，最高價２１﹒４元；成交７９﹒２２萬股，成交金額

１６４９﹒２４萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４６﹒５萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額５７﹒７７萬元，加權平均成交價２０﹒７０１元；現時最大

淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１３１﹒９６萬元，加權平均成交價２０﹒７０４元

。

現時，恒生指數報２０８２４，跌６５點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７１７５，跌

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５８６，升９點或０﹒２１％；主板成交６３﹒９９億元

。

上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交２９７﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，跌６７點或０﹒５４％，成交１８０﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒４５０ 變動 －９﹒１１％

最高價 ２１﹒４００ 最低價 ２０﹒２５０

成交股數 ７９﹒２２萬股 成交金額 １６４９﹒２４萬

１０天平均 ２３﹒５００ 歷史波幅％ ４１﹒０１３

２０天平均 ２４﹒４５５ 加權平均價 ２０﹒８１８

５０天平均 ２５﹒５１６ ＲＳＩ１４ ２５﹒３９１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４６﹒５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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眾安在綫（０６０６０） ２０﹒４５ －９﹒１１

騰訊（００７００） ３３５﹒８０ －０﹒８３

快手（０１０２４） ８１﹒６５ ＋０﹒３１

小米（０１８１０） １３﹒０２ ＋０﹒６２

美團（０３６９０） １９４﹒５０ －０﹒１０

京東集團（０９６１８） ２４７﹒２０ ＋０﹒６５

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒００ －１﹒７９

百度（０９８８８） １３８﹒６０ －１﹒４２

阿里（０９９８８） １０２﹒５０ －０﹒６８

網易（０９９９９） １４６﹒９０ ＋２﹒１６

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（ｅｄ）

