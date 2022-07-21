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06060 眾安在綫
即時 按盤價 跌19.800 -2.700 (-12.000%)
大手異動

21/07/2022 09:34

《異動股》眾安在綫（０６０６０）挫逾９％，報２０﹒４５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌９﹒１１％，報２０﹒４５元，最
低價２０﹒２５元，創１個月新低，最高價２１﹒４元；成交７９﹒２２萬股，成交金額
１６４９﹒２４萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４６﹒５萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額５７﹒７７萬元，加權平均成交價２０﹒７０１元；現時最大
淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１３１﹒９６萬元，加權平均成交價２０﹒７０４元

　　現時，恒生指數報２０８２４，跌６５點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７１７５，跌
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４５８６，升９點或０﹒２１％；主板成交６３﹒９９億元

　　上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交２９７﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，跌６７點或０﹒５４％，成交１８０﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２０﹒４５０　變動　　　　　　－９﹒１１％
　　最高價　　　　２１﹒４００　最低價　　　　　２０﹒２５０
　　成交股數　　７９﹒２２萬股　成交金額　　１６４９﹒２４萬
　　１０天平均　　２３﹒５００　歷史波幅％　　　４１﹒０１３
　　２０天平均　　２４﹒４５５　加權平均價　　　２０﹒８１８
　　５０天平均　　２５﹒５１６　ＲＳＩ１４　　　２５﹒３９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４６﹒５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　眾安在綫（０６０６０）　　２０﹒４５　－９﹒１１
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒８０　－０﹒８３
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒６５　＋０﹒３１
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒０２　＋０﹒６２
　　美團（０３６９０）　　　１９４﹒５０　－０﹒１０
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒２０　＋０﹒６５
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９８﹒００　－１﹒７９
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒６０　－１﹒４２
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒５０　－０﹒６８
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒９０　＋２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 09:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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