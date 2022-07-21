《異動股》滙景控股（０９９６８）微跌創新低，報１﹒６６元

《經濟通通訊社２１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌０﹒６％，報１﹒６６元，最低價
１﹒６１元，創上市新低，最高價１﹒６７元；成交１０﹒４萬股，成交金額１７﹒１１萬元；
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
３﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為千里碩證券，金額
５﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒６６９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
５﹒１４％。
現時，恒生指數報２０８１６，跌７３點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１６８，跌
１１點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５８１，升５點或０﹒１１％；主板成交７６﹒１２億
元。
上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交３７４﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，跌５４點或０﹒４３％，成交２３２﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６６０ 變動 －０﹒６０％
最高價 １﹒６７０ 最低價 １﹒６１０
成交股數 １０﹒４萬股 成交金額 １７﹒１１萬
１０天平均 １﹒７２４ 歷史波幅％ １８﹒４７６
２０天平均 １﹒７４５ 加權平均價 １﹒６４５
５０天平均 １﹒８０１ ＲＳＩ１４ ２９﹒７９８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元；暫連跌４日，
累計跌幅５﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） １﹒６６ －０﹒６０
新地（０００１６） ９１﹒６０ －０﹒５４
信置（０００８３） １１﹒７０ －０﹒６８
中海外（００６８８） ２２﹒０５ －０﹒６８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３７ ＋２﹒１６
龍湖（００９６０） ２８﹒１５ －０﹒８８
潤地（０１１０９） ３４﹒１０ ＋０﹒４４
長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒１８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３ ＋４﹒７６
綠城（０３９００） １６﹒００ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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