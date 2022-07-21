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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌1.540 -0.130 (-7.784%)
大手異動

21/07/2022 09:36

《異動股》滙景控股（０９９６８）微跌創新低，報１﹒６６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌０﹒６％，報１﹒６６元，最低價
１﹒６１元，創上市新低，最高價１﹒６７元；成交１０﹒４萬股，成交金額１７﹒１１萬元；
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
３﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為千里碩證券，金額
５﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒６６９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
５﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０８１６，跌７３點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１６８，跌
１１點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５８１，升５點或０﹒１１％；主板成交７６﹒１２億
元。
　　上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交３７４﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，跌５４點或０﹒４３％，成交２３２﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒６６０　變動　　　　－０﹒６０％
　　最高價　　　　１﹒６７０　最低價　　　　１﹒６１０
　　成交股數　　１０﹒４萬股　成交金額　　１７﹒１１萬
　　１０天平均　　１﹒７２４　歷史波幅％　１８﹒４７６
　　２０天平均　　１﹒７４５　加權平均價　　１﹒６４５
　　５０天平均　　１﹒８０１　ＲＳＩ１４　２９﹒７９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元；暫連跌４日，
累計跌幅５﹒１４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　１﹒６６　－０﹒６０
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒６０　－０﹒５４
　　信置（０００８３）　　　　　１１﹒７０　－０﹒６８
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒０５　－０﹒６８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３７　＋２﹒１６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒１５　－０﹒８８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒１０　＋０﹒４４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒８５　＋０﹒１８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３３　＋４﹒７６
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒００　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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下一篇新聞︰20/06/2022 09:04  《大手成交》滙景一手１６９０萬股市前交易，涉資２９７４萬元

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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