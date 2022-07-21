《異動股》滙景控股（０９９６８）微跌創新低，報１﹒６６元

《經濟通通訊社２１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌０﹒６％，報１﹒６６元，最低價

１﹒６１元，創上市新低，最高價１﹒６７元；成交１０﹒４萬股，成交金額１７﹒１１萬元；

主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

３﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為千里碩證券，金額

５﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒６６９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

５﹒１４％。

現時，恒生指數報２０８１６，跌７３點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１６８，跌

１１點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５８１，升５點或０﹒１１％；主板成交７６﹒１２億

元。

上證綜合指數報３２９１，跌１３點或０﹒４％，成交３７４﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２５１８，跌５４點或０﹒４３％，成交２３２﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６６０ 變動 －０﹒６０％

最高價 １﹒６７０ 最低價 １﹒６１０

成交股數 １０﹒４萬股 成交金額 １７﹒１１萬

１０天平均 １﹒７２４ 歷史波幅％ １８﹒４７６

２０天平均 １﹒７４５ 加權平均價 １﹒６４５

５０天平均 １﹒８０１ ＲＳＩ１４ ２９﹒７９８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２﹒２萬元；暫連跌４日，

累計跌幅５﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） １﹒６６ －０﹒６０

新地（０００１６） ９１﹒６０ －０﹒５４

信置（０００８３） １１﹒７０ －０﹒６８

中海外（００６８８） ２２﹒０５ －０﹒６８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３７ ＋２﹒１６

龍湖（００９６０） ２８﹒１５ －０﹒８８

潤地（０１１０９） ３４﹒１０ ＋０﹒４４

長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒１８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３ ＋４﹒７６

綠城（０３９００） １６﹒００ ＋０﹒８８

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（ｅｄ）

