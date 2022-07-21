《異動股》寶新金融漲逾２２％突破５０天線，報０﹒０４４元

《經濟通通訊社２１日專訊》寶新金融（０１２８２）升２２﹒２２％，報０﹒０４４元，
升穿５０天線（０﹒０３９元），最高價０﹒０４４元，最低價０﹒０３８元；成交１０﹒０７
億股，成交金額４１１１﹒０４萬元；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入
２５７５﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額８﹒１３萬元，加權平均
成交價０﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８３７﹒４１萬元，加
權平均成交價０﹒０４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３３﹒３３％。
現時，恒生指數報２０８１５，跌７４點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１７０，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８１﹒８２億元
。
上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３４％，成交４１９﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２６％，成交２７０﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４４ 變動 ＋２２﹒２２％
最高價 ０﹒０４４ 最低價 ０﹒０３８
成交股數 １０﹒０７億股 成交金額 ４１１１﹒０４萬
１０天平均 ０﹒０３７ 歷史波幅％ ９８﹒５４４
２０天平均 ０﹒０４１ 加權平均價 ０﹒０４１
５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ５２﹒７９８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入２５７５﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅３３﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶新金融（０１２８２） ０﹒０４４ ＋２２﹒２２
長和（００００１） ５２﹒７５０ －０﹒３８
太古Ａ（０００１９） ４５﹒５５０ ＋０﹒３３
潤中國際控股（００２０２） ０﹒１７３ 無升跌
信德集團（００２４２） １﹒５００ ＋０﹒６７
中信股份（００２６７） ８﹒３７０ ＋０﹒１２
上實（００３６３） １１﹒２２０ 無升跌
復星國際（００６５６） ６﹒８１０ 無升跌
新創建（００６５９） ７﹒８９０ －０﹒１３
天津發展（００８８２） １﹒６２０ 無升跌
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（ｅｄ）
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