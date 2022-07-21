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01282 寶新金融
即時 按盤價 升0.041 +0.005 (+13.889%)
大手異動

21/07/2022 09:37

《異動股》寶新金融漲逾２２％突破５０天線，報０﹒０４４元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》寶新金融（０１２８２）升２２﹒２２％，報０﹒０４４元，
升穿５０天線（０﹒０３９元），最高價０﹒０４４元，最低價０﹒０３８元；成交１０﹒０７
億股，成交金額４１１１﹒０４萬元；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入
２５７５﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額８﹒１３萬元，加權平均
成交價０﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８３７﹒４１萬元，加
權平均成交價０﹒０４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３３﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２０８１５，跌７４點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１７０，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８１﹒８２億元

　　上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３４％，成交４１９﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２６％，成交２７０﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０４４　變動　　　　　＋２２﹒２２％
　　最高價　　　　　０﹒０４４　最低價　　　　　　０﹒０３８
　　成交股數　　１０﹒０７億股　成交金額　　４１１１﹒０４萬
　　１０天平均　　　０﹒０３７　歷史波幅％　　　９８﹒５４４
　　２０天平均　　　０﹒０４１　加權平均價　　　　０﹒０４１
　　５０天平均　　　０﹒０３９　ＲＳＩ１４　　　５２﹒７９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入２５７５﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅３３﹒３３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０４４　＋２２﹒２２
　　長和（００００１）　　　　　５２﹒７５０　　－０﹒３８
　　太古Ａ（０００１９）　　　　４５﹒５５０　　＋０﹒３３
　　潤中國際控股（００２０２）　　０﹒１７３　　　　無升跌
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒５００　　＋０﹒６７
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒３７０　　＋０﹒１２
　　上實（００３６３）　　　　　１１﹒２２０　　　　無升跌
　　復星國際（００６５６）　　　　６﹒８１０　　　　無升跌
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒８９０　　－０﹒１３
　　天津發展（００８８２）　　　　１﹒６２０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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