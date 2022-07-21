《異動股》寶新金融漲逾２２％突破５０天線，報０﹒０４４元

《經濟通通訊社２１日專訊》寶新金融（０１２８２）升２２﹒２２％，報０﹒０４４元，

升穿５０天線（０﹒０３９元），最高價０﹒０４４元，最低價０﹒０３８元；成交１０﹒０７

億股，成交金額４１１１﹒０４萬元；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入

２５７５﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額８﹒１３萬元，加權平均

成交價０﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８３７﹒４１萬元，加

權平均成交價０﹒０４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３３﹒３３％。

現時，恒生指數報２０８１５，跌７４點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１７０，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８１﹒８２億元

。

上證綜合指數報３２９３，跌１１點或０﹒３４％，成交４１９﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５３９，跌３３點或０﹒２６％，成交２７０﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４４ 變動 ＋２２﹒２２％

最高價 ０﹒０４４ 最低價 ０﹒０３８

成交股數 １０﹒０７億股 成交金額 ４１１１﹒０４萬

１０天平均 ０﹒０３７ 歷史波幅％ ９８﹒５４４

２０天平均 ０﹒０４１ 加權平均價 ０﹒０４１

５０天平均 ０﹒０３９ ＲＳＩ１４ ５２﹒７９８

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入２５７５﹒０１萬元；暫

連升２日，累計升幅３３﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶新金融（０１２８２） ０﹒０４４ ＋２２﹒２２

長和（００００１） ５２﹒７５０ －０﹒３８

太古Ａ（０００１９） ４５﹒５５０ ＋０﹒３３

潤中國際控股（００２０２） ０﹒１７３ 無升跌

信德集團（００２４２） １﹒５００ ＋０﹒６７

中信股份（００２６７） ８﹒３７０ ＋０﹒１２

上實（００３６３） １１﹒２２０ 無升跌

復星國際（００６５６） ６﹒８１０ 無升跌

新創建（００６５９） ７﹒８９０ －０﹒１３

天津發展（００８８２） １﹒６２０ 無升跌

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（ｅｄ）

