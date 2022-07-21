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00059 天譽置業
即時 按盤價 升0.076 +0.002 (+2.703%)
大手異動

21/07/2022 09:38

《異動股》天譽置業漲逾９％突破１０天線，報０﹒０８１元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》天譽置業（０００５９）升９﹒４６％，報０﹒０８１元，升
穿１０天線（０﹒０７７元），最高價０﹒０８２元，最低價０﹒０７４元；成交１﹒５億股，
成交金額１１６２﹒６５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元。
現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額５０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒０７６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２０４﹒２７萬元，加權平均成交價
０﹒０７８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０８％。
　　現時，恒生指數報２０８１４，跌７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１６８，跌
１０點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８７﹒８６億
元。
　　上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交４６１﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４２，跌３１點或０﹒２５％，成交３０１﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８１　變動　　　　　　＋９﹒４６％
　　最高價　　　０﹒０８２　最低價　　　　　　０﹒０７４
　　成交股數　　１﹒５億股　成交金額　　１１６２﹒６５萬
　　１０天平均　０﹒０７７　歷史波幅％　　　８９﹒５１５
　　２０天平均　０﹒０８６　加權平均價　　　　０﹒０７８
　　５０天平均　０﹒０８７　ＲＳＩ１４　　　４２﹒４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元；暫連
升２日，累計升幅１４﹒０８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天譽置業（０００５９）　　　　０﹒０８１　＋９﹒４６
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒６００　－０﹒５４
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒１５０　－０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３６０　＋１﹒７２
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒１００　－１﹒０６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒１００　＋０﹒４４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒８５０　＋０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４００　　　無升跌
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３３０　＋４﹒７６
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒０６０　＋１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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