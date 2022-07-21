《異動股》天譽置業漲逾９％突破１０天線，報０﹒０８１元

《經濟通通訊社２１日專訊》天譽置業（０００５９）升９﹒４６％，報０﹒０８１元，升
穿１０天線（０﹒０７７元），最高價０﹒０８２元，最低價０﹒０７４元；成交１﹒５億股，
成交金額１１６２﹒６５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元。
現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額５０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒０７６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２０４﹒２７萬元，加權平均成交價
０﹒０７８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０８％。
現時，恒生指數報２０８１４，跌７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１６８，跌
１０點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８７﹒８６億
元。
上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交４６１﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２５４２，跌３１點或０﹒２５％，成交３０１﹒４５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０８１ 變動 ＋９﹒４６％
最高價 ０﹒０８２ 最低價 ０﹒０７４
成交股數 １﹒５億股 成交金額 １１６２﹒６５萬
１０天平均 ０﹒０７７ 歷史波幅％ ８９﹒５１５
２０天平均 ０﹒０８６ 加權平均價 ０﹒０７８
５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ４２﹒４８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元；暫連
升２日，累計升幅１４﹒０８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天譽置業（０００５９） ０﹒０８１ ＋９﹒４６
新地（０００１６） ９１﹒６００ －０﹒５４
中海外（００６８８） ２２﹒１５０ －０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３６０ ＋１﹒７２
龍湖（００９６０） ２８﹒１００ －１﹒０６
潤地（０１１０９） ３４﹒１００ ＋０﹒４４
長實（０１１１３） ５５﹒８５０ ＋０﹒１８
碧桂園（０２００７） ３﹒４００ 無升跌
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３０ ＋４﹒７６
綠城（０３９００） １６﹒０６０ ＋１﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動