《異動股》天譽置業漲逾９％突破１０天線，報０﹒０８１元

《經濟通通訊社２１日專訊》天譽置業（０００５９）升９﹒４６％，報０﹒０８１元，升

穿１０天線（０﹒０７７元），最高價０﹒０８２元，最低價０﹒０７４元；成交１﹒５億股，

成交金額１１６２﹒６５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元。

現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額５０﹒４５萬元，加權平均成交價０﹒０７６元

；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２０４﹒２７萬元，加權平均成交價

０﹒０７８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０８％。

現時，恒生指數報２０８１４，跌７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１６８，跌

１０點或０﹒１４％；恒生科技指數報４５８３，升６點或０﹒１５％；主板成交８７﹒８６億

元。

上證綜合指數報３２９２，跌１２點或０﹒３７％，成交４６１﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２５４２，跌３１點或０﹒２５％，成交３０１﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８１ 變動 ＋９﹒４６％

最高價 ０﹒０８２ 最低價 ０﹒０７４

成交股數 １﹒５億股 成交金額 １１６２﹒６５萬

１０天平均 ０﹒０７７ 歷史波幅％ ８９﹒５１５

２０天平均 ０﹒０８６ 加權平均價 ０﹒０７８

５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ４２﹒４８３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３５８﹒６７萬元；暫連

升２日，累計升幅１４﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天譽置業（０００５９） ０﹒０８１ ＋９﹒４６

新地（０００１６） ９１﹒６００ －０﹒５４

中海外（００６８８） ２２﹒１５０ －０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３６０ ＋１﹒７２

龍湖（００９６０） ２８﹒１００ －１﹒０６

潤地（０１１０９） ３４﹒１００ ＋０﹒４４

長實（０１１１３） ５５﹒８５０ ＋０﹒１８

碧桂園（０２００７） ３﹒４００ 無升跌

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３０ ＋４﹒７６

綠城（０３９００） １６﹒０６０ ＋１﹒２６

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（ｅｄ）

