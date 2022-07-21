《經濟通通訊社２１日專訊》恒生（０００１１）於９：３８ａｍ錄得１手２６﹒１萬股交
叉盤，每股造１２７﹒５５元，較上日收市價低０﹒５８％，涉資３３２９﹒０６萬元。
恒生現價跌０﹒７％，報１２７﹒４元；成交３９﹒０４萬股，成交金額４９８４﹒１６萬
元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２９３﹒５１萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
21/07/2022 09:39
《大手成交》恒生一手約２６萬股交叉盤，涉資３３２９萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》恒生（０００１１）於９：３８ａｍ錄得１手２６﹒１萬股交
叉盤，每股造１２７﹒５５元，較上日收市價低０﹒５８％，涉資３３２９﹒０６萬元。
恒生現價跌０﹒７％，報１２７﹒４元；成交３９﹒０４萬股，成交金額４９８４﹒１６萬
元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２９３﹒５１萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰15/07/2022 10:18 《異動股》匯控跌逾２％，聯儲局官員傾向加息０﹒７５厘
15/07/2022 09:36 《異動股》碧桂園服務等５家公司上午９：３５異動
14/07/2022 13:29 《異動股》恒生（０００１１）跌逾３％，報１２８﹒８元
06/07/2022 09:33 《異動股》匯控跌近３％，財相辭職拖累英鎊失守１﹒２美元關
04/07/2022 09:36 《異動股》港交所（３８８）急跌逾４％，保險股、銀行股同捱沽
04/07/2022 09:34 《異動股》進智公交等３家公司上午９：３３異動
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰