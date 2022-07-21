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00011 恒生銀行
即時 按盤價 跌127.400 -0.900 (-0.701%)
大手異動

21/07/2022 09:39

《大手成交》恒生一手約２６萬股交叉盤，涉資３３２９萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生（０００１１）於９：３８ａｍ錄得１手２６﹒１萬股交
叉盤，每股造１２７﹒５５元，較上日收市價低０﹒５８％，涉資３３２９﹒０６萬元。
　　恒生現價跌０﹒７％，報１２７﹒４元；成交３９﹒０４萬股，成交金額４９８４﹒１６萬
元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２９３﹒５１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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