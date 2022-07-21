《異動股》舜宇光學科技升近３％突破１０天線，報１１０﹒６元

《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒７９％，報１１０﹒６元
，升穿１０天線（１１０﹒３元），最高價１１１元，最低價１０６﹒６元；成交１０４﹒７９
萬股，成交金額１﹒１５億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３００９﹒５萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４９９﹒９１萬元，加權平均成交價
１１０﹒３３１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４６１﹒５１萬元，加權平
均成交價１１０﹒２７７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３６％。
現時，恒生指數報２０７４２，跌１４７點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１４６，
跌３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５８４，升７點或０﹒１７％；主板成交
１４７﹒９１億元。
上證綜合指數報３２９７，跌７點或０﹒２３％，成交８３３﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５９６，升２３點或０﹒１９％，成交５３３﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 １１０﹒６００ 變動 ＋２﹒７９％
最高價 １１１﹒０００ 最低價 １０６﹒６００
成交股數 １０４﹒７９萬股 成交金額 １﹒１５億
１０天平均 １１０﹒３００ 歷史波幅％ ７４﹒５９４
２０天平均 １１５﹒５５５ 加權平均價 １０９﹒７７６
５０天平均 １１４﹒１６１ ＲＳＩ１４ ４６﹒７６７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３００９﹒５萬元；暫連
升２日，累計升幅３﹒３６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１０﹒６０ ＋２﹒７９
賽晶科技（００５８０） ２﹒６９ ＋０﹒７５
高偉電子（０１４１５） １２﹒７０ －２﹒１６
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７２ 無升跌
匯聚科技（０１７２９） １﹒６５ 無升跌
瑞聲科技（０２０１８） １６﹒０６ ＋１﹒１３
威勝控股（０３３９３） ２﹒８０ 無升跌
洪橋集團（０８１３７） ０﹒３２ 無升跌
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（ｅｄ）
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