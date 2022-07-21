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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升111.400 +3.800 (+3.532%)
大手異動

21/07/2022 09:47

《異動股》舜宇光學科技升近３％突破１０天線，報１１０﹒６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒７９％，報１１０﹒６元
，升穿１０天線（１１０﹒３元），最高價１１１元，最低價１０６﹒６元；成交１０４﹒７９
萬股，成交金額１﹒１５億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３００９﹒５萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４９９﹒９１萬元，加權平均成交價
１１０﹒３３１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４６１﹒５１萬元，加權平
均成交價１１０﹒２７７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３６％。
　　現時，恒生指數報２０７４２，跌１４７點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１４６，
跌３２點或０﹒４５％；恒生科技指數報４５８４，升７點或０﹒１７％；主板成交
１４７﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２９７，跌７點或０﹒２３％，成交８３３﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９６，升２３點或０﹒１９％，成交５３３﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１１０﹒６００　變動　　　　　＋２﹒７９％
　　最高價　　　　１１１﹒０００　最低價　　　１０６﹒６００
　　成交股數　　１０４﹒７９萬股　成交金額　　　　１﹒１５億
　　１０天平均　　１１０﹒３００　歷史波幅％　　７４﹒５９４
　　２０天平均　　１１５﹒５５５　加權平均價　１０９﹒７７６
　　５０天平均　　１１４﹒１６１　ＲＳＩ１４　　４６﹒７６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３００９﹒５萬元；暫連
升２日，累計升幅３﹒３６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１０﹒６０　＋２﹒７９
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒６９　＋０﹒７５
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１２﹒７０　－２﹒１６
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒７２　　　無升跌
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒６５　　　無升跌
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１６﹒０６　＋１﹒１３
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒８０　　　無升跌
　　洪橋集團（０８１３７）　　　　　０﹒３２　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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