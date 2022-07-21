《異動股》金沙跌近４％失守１００天線，報１６﹒８６元

《經濟通通訊社２１日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒６６％，報１６﹒８６元，跌穿

１００天線（１７﹒１７９元），最低價１６﹒８４元，最高價１７﹒６８元；成交

２４２﹒１２萬股，成交金額４２００﹒９１萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

４８５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４２４萬元，加權平均

成交價１７﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５７﹒７７萬元，加權平均成

交價１７﹒４５６元。

現時，恒生指數報２０７３４，跌１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１４３，

跌３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交１５２﹒６３

億元。

上證綜合指數報３２９４，跌９點或０﹒３％，成交８５７﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２５７３，升不足１點，成交５５３﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒８６０ 變動 －３﹒６６％

最高價 １７﹒６８０ 最低價 １６﹒８４０

成交股數 ２４２﹒１２萬股 成交金額 ４２００﹒９１萬

１０天平均 １７﹒３５２ 歷史波幅％ ６１﹒８５９

２０天平均 １７﹒３６０ 加權平均價 １７﹒３５１

５０天平均 １６﹒０３８ ＲＳＩ１４ ４９﹒２６５

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４８５﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １６﹒８６０ －３﹒６６

銀娛（０００２７） ４４﹒６５０ －２﹒５１

凱升控股（００１０２） ０﹒２６５ －１１﹒６７

新濠（００２００） ５﹒４２０ ＋１﹒１２

信德集團（００２４２） １﹒５００ ＋０﹒６７

澳博（００８８０） ３﹒２２０ －０﹒３１

世紀娛樂國際（００９５９） ０﹒２９５ －４﹒８４

永利澳門（０１１２８） ５﹒０００ ＋１﹒４２

美高梅（０２２８２） ４﹒２２０ ＋０﹒２４

金界控股（０３９１８） ７﹒２２０ －０﹒９６

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（ｅｄ）

