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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.200 -0.300 (-1.714%)
大手異動

21/07/2022 09:48

《異動股》金沙跌近４％失守１００天線，報１６﹒８６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒６６％，報１６﹒８６元，跌穿
１００天線（１７﹒１７９元），最低價１６﹒８４元，最高價１７﹒６８元；成交
２４２﹒１２萬股，成交金額４２００﹒９１萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
４８５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４２４萬元，加權平均
成交價１７﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５７﹒７７萬元，加權平均成
交價１７﹒４５６元。
　　現時，恒生指數報２０７３４，跌１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１４３，
跌３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交１５２﹒６３
億元。
　　上證綜合指數報３２９４，跌９點或０﹒３％，成交８５７﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７３，升不足１點，成交５５３﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒８６０　變動　　　　　　－３﹒６６％
　　最高價　　　　　１７﹒６８０　最低價　　　　　１６﹒８４０
　　成交股數　　２４２﹒１２萬股　成交金額　　４２００﹒９１萬
　　１０天平均　　　１７﹒３５２　歷史波幅％　　　６１﹒８５９
　　２０天平均　　　１７﹒３６０　加權平均價　　　１７﹒３５１
　　５０天平均　　　１６﹒０３８　ＲＳＩ１４　　　４９﹒２６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４８５﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　　１６﹒８６０　　－３﹒６６
　　銀娛（０００２７）　　　　　４４﹒６５０　　－２﹒５１
　　凱升控股（００１０２）　　　　０﹒２６５　－１１﹒６７
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒４２０　　＋１﹒１２
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒５００　　＋０﹒６７
　　澳博（００８８０）　　　　　　３﹒２２０　　－０﹒３１
　　世紀娛樂國際（００９５９）　　０﹒２９５　　－４﹒８４
　　永利澳門（０１１２８）　　　　５﹒０００　　＋１﹒４２
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒２２０　　＋０﹒２４
　　金界控股（０３９１８）　　　　７﹒２２０　　－０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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