《異動股》金沙跌近４％失守１００天線，報１６﹒８６元

《經濟通通訊社２１日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒６６％，報１６﹒８６元，跌穿
１００天線（１７﹒１７９元），最低價１６﹒８４元，最高價１７﹒６８元；成交
２４２﹒１２萬股，成交金額４２００﹒９１萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
４８５﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４２４萬元，加權平均
成交價１７﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５７﹒７７萬元，加權平均成
交價１７﹒４５６元。
現時，恒生指數報２０７３４，跌１５６點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１４３，
跌３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交１５２﹒６３
億元。
上證綜合指數報３２９４，跌９點或０﹒３％，成交８５７﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２５７３，升不足１點，成交５５３﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒８６０ 變動 －３﹒６６％
最高價 １７﹒６８０ 最低價 １６﹒８４０
成交股數 ２４２﹒１２萬股 成交金額 ４２００﹒９１萬
１０天平均 １７﹒３５２ 歷史波幅％ ６１﹒８５９
２０天平均 １７﹒３６０ 加權平均價 １７﹒３５１
５０天平均 １６﹒０３８ ＲＳＩ１４ ４９﹒２６５
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４８５﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １６﹒８６０ －３﹒６６
銀娛（０００２７） ４４﹒６５０ －２﹒５１
凱升控股（００１０２） ０﹒２６５ －１１﹒６７
新濠（００２００） ５﹒４２０ ＋１﹒１２
信德集團（００２４２） １﹒５００ ＋０﹒６７
澳博（００８８０） ３﹒２２０ －０﹒３１
世紀娛樂國際（００９５９） ０﹒２９５ －４﹒８４
永利澳門（０１１２８） ５﹒０００ ＋１﹒４２
美高梅（０２２８２） ４﹒２２０ ＋０﹒２４
金界控股（０３９１８） ７﹒２２０ －０﹒９６
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（ｅｄ）
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