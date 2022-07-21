《異動股》天立國際控股（０１７７３）跌逾９％，報１﹒０９元

《經濟通通訊社２１日專訊》天立國際控股（０１７７３）跌９﹒１７％，報１﹒０９元，
最低價１﹒０８元，最高價１﹒２４元；成交４６５３﹒８萬股，成交金額５３７１﹒８２萬元
；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額２４７﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒１４２元；現時最大淨被動賣
出券商為立橋證券，金額５４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒０９元。
現時，恒生指數報２０７３５，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１４４，
跌３５點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交
１５６﹒７７億元。
上證綜合指數報３２９６，跌８點或０﹒２５％，成交８８７﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２５８５，升１２點或０﹒１％，成交５７３﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０９０ 變動 －９﹒１７％
最高價 １﹒２４０ 最低價 １﹒０８０
成交股數 ４６５３﹒８萬股 成交金額 ５３７１﹒８２萬
１０天平均 ０﹒９２１ 歷史波幅％ １５２﹒３２６
２０天平均 ０﹒９７６ 加權平均價 １﹒１５４
５０天平均 ０﹒８４６ ＲＳＩ１４ ５７﹒３０５
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股份狀態：主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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天立國際控股（０１７７３） １﹒０９ －９﹒１７
中教控股（００８３９） ７﹒３５ ＋５﹒００
辰林教育（０１５９３） ２﹒１４ －１﹒８３
希望教育（０１７６５） ０﹒７２ ＋１﹒４１
思考樂教育（０１７６９） ０﹒７１ 無升跌
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒４３ －０﹒５８
中國春來（０１９６９） ２﹒６１ －０﹒７６
華夏視聽教育（０１９８１） １﹒２６ －０﹒７９
宇華教育（０６１６９） １﹒２５ 無升跌
新東方（０９９０１） １７﹒９４ －０﹒２２
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（ｅｄ）
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