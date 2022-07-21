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01773 天立國際控股
即時 按盤價 跌1.010 -0.190 (-15.833%)
大手異動

21/07/2022 09:49

《異動股》天立國際控股（０１７７３）跌逾９％，報１﹒０９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》天立國際控股（０１７７３）跌９﹒１７％，報１﹒０９元，
最低價１﹒０８元，最高價１﹒２４元；成交４６５３﹒８萬股，成交金額５３７１﹒８２萬元
；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額２４７﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒１４２元；現時最大淨被動賣
出券商為立橋證券，金額５４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒０９元。
　　現時，恒生指數報２０７３５，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１４４，
跌３５點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交
１５６﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２９６，跌８點或０﹒２５％，成交８８７﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８５，升１２點或０﹒１％，成交５７３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒０９０　變動　　　　　　－９﹒１７％
　　最高價　　　　　　１﹒２４０　最低價　　　　　　１﹒０８０
　　成交股數　　４６５３﹒８萬股　成交金額　　５３７１﹒８２萬
　　１０天平均　　　　０﹒９２１　歷史波幅％　　１５２﹒３２６
　　２０天平均　　　　０﹒９７６　加權平均價　　　　１﹒１５４
　　５０天平均　　　　０﹒８４６　ＲＳＩ１４　　　５７﹒３０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０９　－９﹒１７
　　中教控股（００８３９）　　　　７﹒３５　＋５﹒００
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１４　－１﹒８３
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒７２　＋１﹒４１
　　思考樂教育（０１７６９）　　　０﹒７１　　　無升跌
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒４３　－０﹒５８
　　中國春來（０１９６９）　　　　２﹒６１　－０﹒７６
　　華夏視聽教育（０１９８１）　　１﹒２６　－０﹒７９
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２５　　　無升跌
　　新東方（０９９０１）　　　　１７﹒９４　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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