《異動股》天立國際控股（０１７７３）跌逾９％，報１﹒０９元

《經濟通通訊社２１日專訊》天立國際控股（０１７７３）跌９﹒１７％，報１﹒０９元，

最低價１﹒０８元，最高價１﹒２４元；成交４６５３﹒８萬股，成交金額５３７１﹒８２萬元

；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國創盈市場服務，金額２４７﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒１４２元；現時最大淨被動賣

出券商為立橋證券，金額５４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒０９元。

現時，恒生指數報２０７３５，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１４４，

跌３５點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５７９，升２點或０﹒０６％；主板成交

１５６﹒７７億元。

上證綜合指數報３２９６，跌８點或０﹒２５％，成交８８７﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２５８５，升１２點或０﹒１％，成交５７３﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０９０ 變動 －９﹒１７％

最高價 １﹒２４０ 最低價 １﹒０８０

成交股數 ４６５３﹒８萬股 成交金額 ５３７１﹒８２萬

１０天平均 ０﹒９２１ 歷史波幅％ １５２﹒３２６

２０天平均 ０﹒９７６ 加權平均價 １﹒１５４

５０天平均 ０﹒８４６ ＲＳＩ１４ ５７﹒３０５

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股份狀態：主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１０７１﹒３８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天立國際控股（０１７７３） １﹒０９ －９﹒１７

中教控股（００８３９） ７﹒３５ ＋５﹒００

辰林教育（０１５９３） ２﹒１４ －１﹒８３

希望教育（０１７６５） ０﹒７２ ＋１﹒４１

思考樂教育（０１７６９） ０﹒７１ 無升跌

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒４３ －０﹒５８

中國春來（０１９６９） ２﹒６１ －０﹒７６

華夏視聽教育（０１９８１） １﹒２６ －０﹒７９

宇華教育（０６１６９） １﹒２５ 無升跌

新東方（０９９０１） １７﹒９４ －０﹒２２

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（ｅｄ）

