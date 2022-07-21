《異動股》銀娛（２７）跌逾３％失守２０天線，報４４﹒３５元

《經濟通通訊社２１日專訊》銀娛（０００２７）跌３﹒１７％，報４４﹒３５元，跌穿
２０天線（４５﹒４６５元），最低價４４﹒３５元，最高價４６﹒１元；成交１６７﹒２萬股
，成交金額７５５７﹒０８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７１３﹒６４萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４０８﹒６３萬元，加權平均成交價４５﹒０６６元；
現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８００﹒３４萬元，加權平均成交價４５﹒１９８元。
現時，恒生指數報２０７３７，跌１５２點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１４２，
跌３６點或０﹒５％；恒生科技指數報４５７８，升１點或０﹒０４％；主板成交１６１﹒０１
億元。
上證綜合指數報３２９５，跌９點或０﹒２８％，成交９１９﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２５７８，升５點或０﹒０４％，成交５８８﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４４﹒３５０ 變動 －３﹒１７％
最高價 ４６﹒１００ 最低價 ４４﹒３５０
成交股數 １６７﹒２萬股 成交金額 ７５５７﹒０８萬
１０天平均 ４５﹒４６５ 歷史波幅％ ４３﹒２０４
２０天平均 ４５﹒４６５ 加權平均價 ４５﹒１９８
５０天平均 ４３﹒０４９ ＲＳＩ１４ ４８﹒５６２
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７１３﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４４﹒３５０ －３﹒１７
凱升控股（００１０２） ０﹒２６５ －１１﹒６７
新濠（００２００） ５﹒４００ ＋０﹒７５
信德集團（００２４２） １﹒４９０ 無升跌
澳博（００８８０） ３﹒２１０ －０﹒６２
世紀娛樂國際（００９５９） ０﹒２９５ －４﹒８４
永利澳門（０１１２８） ４﹒９８０ ＋１﹒０１
金沙（０１９２８） １６﹒７６０ －４﹒２３
美高梅（０２２８２） ４﹒２００ －０﹒２４
金界控股（０３９１８） ７﹒２２０ －０﹒９６
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（ｅｄ）
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