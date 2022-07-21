  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00027 銀河娛樂
即時 按盤價 跌44.400 -1.400 (-3.057%)
大手異動

21/07/2022 09:50

《異動股》銀娛（２７）跌逾３％失守２０天線，報４４﹒３５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》銀娛（０００２７）跌３﹒１７％，報４４﹒３５元，跌穿
２０天線（４５﹒４６５元），最低價４４﹒３５元，最高價４６﹒１元；成交１６７﹒２萬股
，成交金額７５５７﹒０８萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７１３﹒６４萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額４０８﹒６３萬元，加權平均成交價４５﹒０６６元；
現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８００﹒３４萬元，加權平均成交價４５﹒１９８元。
　　現時，恒生指數報２０７３７，跌１５２點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１４２，
跌３６點或０﹒５％；恒生科技指數報４５７８，升１點或０﹒０４％；主板成交１６１﹒０１
億元。
　　上證綜合指數報３２９５，跌９點或０﹒２８％，成交９１９﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７８，升５點或０﹒０４％，成交５８８﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４４﹒３５０　變動　　　　　　－３﹒１７％
　　最高價　　　　４６﹒１００　最低價　　　　　４４﹒３５０
　　成交股數　　１６７﹒２萬股　成交金額　　７５５７﹒０８萬
　　１０天平均　　４５﹒４６５　歷史波幅％　　　４３﹒２０４
　　２０天平均　　４５﹒４６５　加權平均價　　　４５﹒１９８
　　５０天平均　　４３﹒０４９　ＲＳＩ１４　　　４８﹒５６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入７１３﹒６４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　　４４﹒３５０　　－３﹒１７
　　凱升控股（００１０２）　　　　０﹒２６５　－１１﹒６７
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒４００　　＋０﹒７５
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒４９０　　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　　　３﹒２１０　　－０﹒６２
　　世紀娛樂國際（００９５９）　　０﹒２９５　　－４﹒８４
　　永利澳門（０１１２８）　　　　４﹒９８０　　＋１﹒０１
　　金沙（０１９２８）　　　　　１６﹒７６０　　－４﹒２３
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒２００　　－０﹒２４
　　金界控股（０３９１８）　　　　７﹒２２０　　－０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/07/2022 09:27  《異動股》金沙高開近１％，惟次季虧損增至４﹒２億美元

其他大手異動
More

19/07/2022 10:00  《異動股》銀娛（２７）跌近３％失守２０天線，報４４﹒４５元

19/07/2022 09:03  《大手成交》銀娛等２家公司上午９：０２市前大手交易

11/07/2022 09:37  《異動股》碧桂園服務等４家公司上午９：３６異動

11/07/2022 09:33  《異動股》濠賭股低開，金沙跌逾２％，澳門停七日兼首封賭場

11/07/2022 09:31  《異動股》舜宇等８家藍籌上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金